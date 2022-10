Moskau beeilt sich, die Krimbrücke nach der Explosion zu reparieren – POLITICO

Russland beeilt sich, die Brücke zu reparieren, die die besetzte Krim mit Russland nach einer großen Explosion am Samstag verbindet, um den Angriff herunterzuspielen.

Ab 19 Uhr Ortszeit sollen die S-Bahn-Linien auf der Kertsch-Brücke wieder in Betrieb genommen werden, heißt es in einer am Telegrammsonntag veröffentlichten Mitteilung des russischen Verkehrsministeriums. Güter- und Personenfernzüge auf der Brücke fahren bereits „nach dem Regelfahrplan“, teilte das Ministerium mit.

Die Explosion am Samstagmorgen war ein großer symbolischer Schlag gegen den russischen Präsidenten Wladimir Putin, der 2014 die Krim von der Ukraine eroberte und im selben Jahr mit dem Bau der Brücke begann, die die ukrainische Halbinsel mit Russland verbindet.

„Dieser Vorfall wird Präsident Putin wahrscheinlich sehr berühren“, sagte das britische Verteidigungsministerium Analyse am Sonntag veröffentlicht, da die Explosion „Stunden nach seinem 70. Geburtstag“ passierte und sein Freund aus Kindertagen, Arkady Rotenberg, die Brücke baute.

Unterdessen schien das russische Außenministerium den Schlag herunterzuspielen, als es ein Video der Kertsch-Brücke mit fließendem Verkehr twitterte. Trotz Moskaus Botschaft des „Business as usual“ sagte das britische Verteidigungsministerium, dass die Transportkapazität auf der Brücke „ernsthaft herabgesetzt“ werde.

Russlands Verkehrsministerium schrieb am Telegrammsonntag, dass Fahrzeuge mit verderblichen Waren auf Fähren, die die Straße von Kertsch überqueren, Vorrang erhalten würden.

Die ukrainische Regierung hat sich bisher nicht zu den Ursprüngen des offensichtlichen Bombenanschlags geäußert. Die stellvertretende ukrainische Außenministerin Emine Dzheppar Gesendet ein Bild des eingestürzten Brückenabschnitts am Samstag mit dem Hashtag #CrimeaIsUkraine.

In den letzten Wochen hat die Ukraine eine Gegenoffensive gegen Russland geführt und von Moskau gehaltene Gebiete und Städte zurückerobert. Kiew fordert nun mehr westliche Waffen, darunter auch Luftverteidigungssysteme. Der Kreml signalisierte am Sonntag, dass Russland zurückschlagen werde, wenn der Westen die Ukraine mit schwereren Langstreckenwaffen versorgen würde.

„Lieferungen von Langstrecken- oder stärkeren Waffen nach Kiew“ würden Russlands „rote Linien“ überschreiten, sagte der russische Außenpolitiker Aleksey Polishchuk am Sonntag der staatlichen Nachrichtenagentur TASS.