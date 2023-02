Morris Defense Keys Eröffnungssieg über Oswego – Shaw Local

Drei Interceptions, zwei Fumble Recoverys und ein Safety – das ist es, was die Morris-Verteidigung am Eröffnungsabend hier in der Stadt auf Oswego pflanzte.

„Unsere Abwehr hat überragend gespielt. Ich habe den Kindern nach dem Spiel gesagt, dass sie gegen ein sehr gutes Oswego-Team gespielt haben und die Verteidigung heute Abend den Ton gegen sie angegeben hat“, sagte Morris-Trainer Alan Thorson nach seinem ersten Karrieresieg. „Die Offensive hatte ein großartiges zweites Viertel, aber sie hat auch viele Fehler gemacht, die wir beheben werden, aber das war heute Abend die Verteidigung der Redskins.“

Oswego erzielte jedoch nach einer Drei-und-Aus-Serie von Morris das erste Tor in seinem ersten Ballbesitz. Die Panthers gingen dann in 14 Spielen 57 Yards und erzielten ein Tor bei einem 1-Yard-QB, das von AJ Johnson ausgeführt wurde. Freddie Miller fügte den Extrapunktkick hinzu. Zu diesem Zeitpunkt sah es für die Einheimischen nicht besonders gut aus, als Morris QB Austin Feeney von Eric Zweep auf der Oswego 47 abgefangen wurde, aber die Redskins erzwangen danach ihre erste große Unterbrechung des Spiels. Gleich beim nächsten Spielzug fummelte Brandon Long am Ball herum und Coleman stürzte sich darauf.

„Ich sah den Ball auf dem Boden und sprang so schnell ich konnte darauf“, sagte Coleman. „Es war toll. Wir wussten, dass das Erzwingen von Turnovers in der Verteidigung ein Schlüssel zu unserer Saison sein würde, und wenn wir so weitermachen wie heute Abend und wir die Bounces bekommen, können wir 14: 0 gehen.

Morris bekam den Ball mit seinen eigenen 45 und marschierte in neun Spielen direkt zu seinem ersten Ergebnis. Feeney krönte den Drive mit einem 7-Yard-Quarterback-Sweep und Kjeld Torkelson fügte den PAT-Kick hinzu und das Ergebnis war bei 9:09 im zweiten Viertel ausgeglichen.

„Für unsere Offensive war es enorm, dass uns die Defense gleich wieder da rausgeholt hat“, sagte Feeney. „Dadurch wollten wir umso mehr in die Endzone.“

Nachdem die beiden Teams Kähne getauscht hatten, hatte Morris Oswego tief in seinem eigenen Territorium auf der 4 gepinnt, als die Redskins eine Sicherheit verzeichneten. Wieder war Coleman in der Endzone genau zur Stelle, als der Ball aus Johnsons Händen kam, aber er landete aus Sicherheitsgründen im hinteren Teil der Endzone.

„Es prallte direkt vor meinem Gesicht ab“, sagte er. “Es ging direkt durch meine Hände und aus Sicherheitsgründen aus der Rückseite der Endzone.”

Morris führte mit 9-7, nahm dann den anschließenden Tritt, fuhr 40 Yards in 11 Spielen über 5:40 und erzielte im letzten Spiel der ersten Halbzeit einen Treffer bei einem Pass von Feeney zu Branden Odom. Der PAT-Kick wurde jedoch geblockt und das Ergebnis in der Pause war 15-7.

„Das war dort Morris-Football“, sagte Feeney. “So über das Feld zu fahren und beim letzten Spiel der Halbzeit in die Endzone zu kommen … es war riesig für uns, in die Umkleidekabine zu gehen.”

Nach der Pause löschte Coleman einen Drive mit einer Interception und John Serna erholte sich im nächsten einen Fumble. Es folgten zwei Punts, bevor Morris zum 21:7 in die Endzone zurückkehrte. Feeney nahm den Ball erneut selbst in sich auf – diesmal aus 3 Yards um 9:49 Uhr des vierten Viertels und der breite Tritt machte es 21-7. Mitch Yard schnappte sich in der nächsten Serie eine Interception und schließlich hatte Will Terry eine Wahl, um das Spiel mit knapp zwei Minuten vor Schluss im Wesentlichen zu beenden.

„Die Abwehr ist wirklich aufgetaucht und hat hart gespielt und Turnovers geschaffen, was die Arbeit der Offense heute Abend viel einfacher gemacht hat“, sagte Feeney.

Oswego erzielte nach einem geblockten Kahn 3:56 vor Schluss ein Tor, aber die Verteidigung hielt das 21: 14-Finale aufrecht.

„Nach dem Eröffnungslauf forderte ich die Verteidigungslinie auf, die Dinge wieder aufzunehmen“, sagte Morris-Verteidigungskoordinator John Courter. „Ich habe auch den Verteidigern gesagt, sie sollen wach bleiben. Sobald die Linie in Gang kam, war es eine Frage der Verteidigung, ihre Arbeit zu erledigen und die Lesungen durchzuführen.

Die Morris-Verteidigung erlaubte den Panthers 112 Yards Angriff. Die Besucher hatten 52 Yards bei 21 Carrys, während sie nur 4 von 18 für 60 Yards durch die Luft ließen. Offensiv hatte Morris an diesem Abend acht verschiedene Ballübertragungen und kam auf insgesamt 148 Yards, davon 98 auf dem Boden. Feeney absolvierte 3 von 8 Pässen für 50 Yards.