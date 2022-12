Moritz Nehrer aus dem Ostalbkreis ist Deutschlands bester Klempner

tz Welt

Fuhrpark und Firmengebäude der Spenglerei Stelzer im Gewerbegebiet Neunheim. © privat

Der 26-jährige Moritz Nehrer aus Ellwangen sicherte sich den ersten Platz bei den Deutschen Meisterschaften der Junggesellen-Installateure in Hamburg. Lesen Sie hier mehr dazu:

Nach dem Abitur in Schwäbisch Gmünd und dem erfolgreich abgeschlossenen Studium der Wirtschaftswissenschaften entschied sich Moritz Nehrer 2019 für eine Ausbildung zum Sanitärinstallateur in der Stelzer Sanitärwerkstatt in Ellwangen. Dass dies eine gute Entscheidung war, hat sich nun gezeigt. Vor wenigen Wochen gewann der junge Mann in Hamburg die Deutsche Meisterschaft der Klempner-Junggesellen. Die komplette Erfolgsgeschichte lesen Sie bei der Schwäbischen Post.