Morgan Smithies schließt sich der Mannschaft von Shaun Wane für das letzte Spiel gegen Tonga an

Englands Cheftrainer Shaun Wane hat Morgan Smithies und Josh Thewlis für den letzten Test gegen Tonga an seine Seite berufen.

Smithies, der mit einem Dreijahresvertrag zum NRL-Team Canberra Raiders wechselte, nur wenige Wochen nachdem er den Wigan Warriors zum Sieg im Super League Grand Final verholfen hatte und Thewlis zum Super League Young Player of the Year ernannt wurde, wird sich einem englischen Team anschließen, das den Drei-Test beenden möchte Serie gegen Tonga in einem Reinfall.

England gewann das erste Spiel in St. Helens mit 22:18, bevor ein harter 14:4-Sieg in Huddersfield ihnen einen 2:0-Vorsprung in der Serie verschaffte, ein Spiel vor Schluss.

Das letzte Spiel findet am Samstag im AMT Headingley Rugby Stadium der Leeds Rhinos statt und ist Teil eines Double-Header-Spiels, bei dem die englischen Frauen gegen Wales antreten.

Zu den Einberufungen sagte Wane: „Ich freue mich sehr, sowohl Morgan als auch Josh für das letzte Spiel gegen Tonga in unseren Kader holen zu können.“

„Morgan hatte eine großartige Saison mit Wigan und beeindruckte mich Anfang des Jahres, als er zum ersten Mal das England-Trikot trug, und Josh hat mit Warrington ein bahnbrechendes Jahr hinter sich.“

„Beide Spieler sind sehr vielseitig und bieten mir vor dem dritten Test einige Optionen auf Schlüsselpositionen. Unsere Spieler haben eine lange Saison hinter sich und es gibt hier und da kleine Rückschläge, daher ist es wichtig, dass wir den Kader in dieser letzten Woche verstärkt haben.“

„Es ist toll zu wissen, dass Rugby-Liga-Fans dieses Wochenende in großer Zahl nach Leeds kommen werden, um die Serie abzurunden.“

Was kommt als nächstes?

Die Serie endet mit dem dritten Test bei AMT Headingley am Samstag, den 4. November (Anstoß 14:30 Uhr). Dieses Spiel ist der zweite Teil eines Double-Header-Spiels, bei dem die England-Frauen gegen Wales antreten (12 Uhr). Auch am folgenden Tag (15 Uhr) trifft Englands Rollstuhlteam auf Frankreich.