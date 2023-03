Der Landesverband der AfD Baden-Württemberg hält in Offenburg heeft een Parteitag ab. Wegen der Veranstaltung gehen Hunderte Demonstranten auf die Straße. Es kommt zu Auseinandersetzungen mit der Polizei. Dabei waren verletzt mehrere Menschen.

Bei einem Protest tegen de AfD-landsparteitag is es im badischen Offenburg zu Ausschreitungen komme. Het werk dat de politie doet, wordt door mensen verletzt – drie balken en twee delen. Drei von Ihnen, een politicus en beide Teilnehmer, wurden im Krankenhaus untersucht. Zwischenzeitlich brannte es an einer Stelle – 20 Beamte wurden dabei leicht verletzt.

Die AfD Baden-Württemberg verzamelde zich sich am Samstag in der badischen Stadt mit mehreren Hundert Mitgliedern zu ihrem Landesparteitag. Das Treffen soll am heutigen Sonntag enden. Wie de Polizei am späten Abend meldde, verklaarde dat de identiteit van über 400 Teilnehmern een unfriedlichen Demonstration fest was. In meer dan 200 gevallen gab es een Platzverweis. More mutmasliche Tatverdächtige wurden ermittelt. Die Vorwürfe lauten auf Schweren Landfriedensbruch, Widerstand tegen Vollstreckungsbeamte en Körperverletzung.

Teilnehmer der Demonstratie is mogelijk Angebote zur Zusammenarbeit abgelehnt, sagte the Polizei. Als je de strijd met Teilnehmern zudem vor, Beamte angegriffen zu haben. Het is een probleem met de Ermittlungsgruppe. Bei den Krawallen soll ein Mensch mit einem Feuerlöscher mehrere Polizisten angesprüht haben. Wie rapporteerde een dpa-Reporter, setzten Beamte Schlagstöcke tegen demonstranten een, um den Protestzug zu stop.

Landesverband vom Verfassungsschutz beobachtet

Gleichzeitig seien die Teilnehmer per Lautsprecher aufgefordert, gefrituurd naar bleiben. Auf einem roten Banner war zu lesen: “Kein Platz für die AfD.” Zuvor hatten der Polizei zufolge bei einerOTHERS Demonstration rund 1200 Menschen friedlich in der Innenstadt en am Messegelände protestiert, wo das AfD-Treffen stattfand.

Die AfD im Südwesten verschobwegen internen Widerstands one große Änderung der Satzung auf den kommenden Parteitag. Dieser fte im kommenden Jahr stattfinden, wie Co-Landesvorsitzender Emil Sänze am Rande sagte. Als de Vorhaben der Neuen Satzung gehe es unter andersem darum, een zuster van de Kontrollinstanz im Landesverband einzuführen.

Das Theme sorgte für teilweise chaotic Debatten bei dem Treffen. Sänze räumte ein, in der Partei seien wohl noch nicht all Gräben überwunden. Onder het AfD-Abgeordneten im Südwesten moet een machtsstrijd een deel van de machtsposities en de rechtsranden versterken.

Seit Juli wird der AfD-Landesverband vom Verfassungsschutz als extreemrechtse Verdachtsfall beobachtet. De geheime dienst heeft de rechtspopulisten ertoe aangezet om de Lupe te onderscheppen en onder de politie te houden.

Der Parteitag nahm mehrere Resolutionen an, unter elsem zum Ukraine-Krieg. “Wir fordern die sofortige Einstellung aller Waffenlieferungen and die Kriegsparteien”, heißt es in der Resolution, die bei dem Treffen vorgestellt wurde. Angstrebt droeg een “rechter Frieden”, der die Sicherheitsinteressen der Oekraïne en Rusland berücksichtige. Auf Bundesebene hatte AfD-Co-Fraktionschef Tino Chrupalla mit Blick auf deutsche Waffenlieferungen bereits gefordert, sich aus dem Krieg herauszuhalten.