Der Mord an der CDU-Politikerin Lübcke sorgte für Aufsehen. Der Täter ist längst verurteilt – doch niemand weiß, woher die Tatwaffe stammt. Wird es einen neuen Prozess gegen den Mann geben, der einst als Verkäufer verdächtigt wurde?

Der Mord an der CDU-Politikerin Lübcke sorgte für Aufsehen. Der Täter ist längst verurteilt – doch niemand weiß, woher die Tatwaffe stammt. Wird es einen neuen Prozess gegen den Mann geben, der einst als Verkäufer verdächtigt wurde?

2 Minuten Lesezeit

28.06.2023 06:50:00

Wird der mögliche Verkauf der Tatwaffe an den Mörder des Kasseler Regierungspräsidenten Walter Lübcke neu verhandelt? Darüber wird heute der Bundesgerichtshof (BGH) in Karlsruhe entscheiden.

Hintergrund ist ein teilweiser Freispruch eines 68-Jährigen wegen fahrlässiger Tötung im vergangenen Jahr. Das Paderborner Landgericht hatte es nicht für erwiesen gehalten, dass der Mann die Waffe 2016 an den Rechtsextremisten Stephan Ernst verkauft hatte, der später Lübcke ermordete. Es sprach ihn in diesem Punkt frei und verurteilte ihn lediglich wegen unerlaubten Munitionsbesitzes.

angeblicher Verfahrensfehler

Gegen den Teilfreispruch hatte die Staatsanwaltschaft Düsseldorf Berufung beim Bundesgerichtshof eingelegt. Sie beklagte, dass Ernst im Prozess gegen den 68-Jährigen nicht als Zeuge gehört worden sei. Die Staatsanwaltschaft hatte damals ausdrücklich die Aussetzung des Verfahrens beantragt, um Ernst, der bereits wegen Mordes an Lübcke verurteilt worden war, eine Anhörung zu ermöglichen. Das Urteil gegen ihn war zu diesem Zeitpunkt noch nicht rechtskräftig. Ernst hätte nicht so lange als Zeuge aussagen müssen.

Das Amtsgericht gab dem Antrag nicht statt. Der Vertreter der Generalbundesanwaltschaft machte deshalb in der BGH-Verhandlung am vergangenen Donnerstag unter anderem Verfahrensfehler geltend. Der Verteidiger des 68-Jährigen betonte dagegen, dass Ernst ohnehin kein glaubwürdiger Zeuge gewesen sei und eine Aussage nichts am Teilfreispruch seines Mandanten geändert hätte.

Das Verfahren könnte wieder aufgenommen werden

Der 68-Jährige hatte stets bestritten, etwas mit dem Verkauf der Waffe zu tun zu haben. Er gab während seines Prozesses lediglich den illegalen Besitz von Munition zu und gab außerdem zu, mit Ernst Geschäfte gemacht zu haben. Sollte die Überarbeitung erfolgreich sein, müsste das Verfahren erneut ausgerollt werden.

Lübcke wurde im Juni 2019 auf der Terrasse seines Hauses aus nächster Nähe mit einem Kopfschuss ermordet. Der Mord gilt als erster rechtsextremer Politikermord in der Bundesrepublik. Der CDU-Politiker hatte sich für die Aufnahme von Flüchtlingen eingesetzt.