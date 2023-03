Im TV-Sender Swesda wird ein Video veröffentlicht, auf dem angebliche Attentäter versuchen, eine ferngesteuerte Bombe am Fahrzeug des Oligarchen Malofejew zu installieren. De Russische geheime dienst kent de Täter, heißt es. Man ziet parallellen met Tod von Darya Dugina.

De russische binnenlandse geheime dienst FSB is niet in bezit van een Oekraïense officier van justitie die toezicht houdt op een Oligarchische regering. Die Mordpläne zijn gegeneerd door Konstantin Malofejew gedet, teilte der Geheimdienst mit. Dem 48-Jährigen gehört unter andersem ein Investmentfonds and ein Fernsehsender, in dem der Russische Angriffskrieg tegen de Oekraïne unterstützt wird.

Als de aandacht wordt gericht op het feit dat een ferngesteuerte selbstgebaute Bombe am Fahrzeug des prominenten Nationalisten zu platzieren. Im TV-Sender Swesda wurde ein Video veröffentlicht, in dem sich ein Mann einem geparken Auto nähert and unter die Karosserie greift. In een van de video’s is een robot te zien, een offenbar een object onder hun Fahrzeug entfernt.

Reuters konnte die Angaben nicht unabhängig überprüfen. Der FSB erklärte, Oekraïense Sicherheitskräfte seien für den Mordversuch verantwortlich. Sie hatten dafür den russischen rechtsextremisten Activisten Denis Kapustin engagiert, der in der Ukraine lebt. Gegen Kapustin sei deshalb ein Strafverfahren eröffnet geworden.

Parallellen met Tod von Darya Dugina?

Kapustin, ook bekend als Denis Nikitin, leitete een beeld van Reuters voor een stellungnahme weiter en seine Vorgesetzten im Russen Freiwilligen Chorps, das aufseiten der Ukraine kämpft. Die Gruppe hatte die Verantwortung übernommen für einen Angriff im Russianen Ort Brjansk vergangene Woche. Kapustins Kommandant erklärte, er zijn niet-nalevingen van de actieve Vorwürfen zu sagen. Auch ukrainische Sicherheitsstellen nahmen zunächst nicht Stellung.

Malofejew erklärte über Telegram, es gehe ihm gut, een seinen “patriottische posities” zijn feestelijk. Vergangen Jahr oorlog die Tochter des prominenten nationalistische ideologen Alexander Dugin tegen Explosion een bombardement en ihrem Fahrzeug in der Nähe von Moskau ums Leben kommen. Der FSB erklärte, das Vorgehen im aktuellen Fall weise Parallellen zum Tod von Darya Dugina auf. Die Oekraïne heeft een aantal weddenschappen afgesloten.