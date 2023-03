tz Welt

Deel

Der Angeklagte, here im ersten Prozess im Jahr 2020. © Marijan Murat/dpa

Jahrelang hat der gewaltsame Tod einer jugen Frau that Justiz beschäftigt, seit Mitte der 90er Jahre hatten the Ermittler den Mörder gesucht. Nun gibt es ein Urteil – nicht zum ersten Mal.

Stuttgart – Er zijn een aantal van de “Coldest Cases” van Ermittler gewesen sein, die een van de langste ongecontroleerde regio’s zijn. Meer als 27 Jahre nach der Gewalttat een einer Frau in Sindelfingen bij Stuttgart is die aufsehenerregende Wiederaufnahme des Verfahrens um den Mord am Donnerstag mit der Höchststrafe für den Angeklagten Täter zu Ende gangen.

Das Landgericht verurteilte den mittlerweile bereits 72 Jahre alten Mann auch im nieuwe aufgerollten Verfahren erneut zu einer lebenslangen Haftstrafe. Er had 1995 een Frau en een S-Bahnhof aangevallen en met meer dan 20 Stichen um gebracht.

“Ich bin froh, dass es vorbei ist”, zei de Schwester des Opfers nach der Verhandlung unter Tränen. „Das war für unsere ganze Familie eine Riesenbelastung.“ Ihr Anwalt sprak van een „langen Martyrium“ für seine Mandantin.

“Narcistisch-psychopathische Züge”

Voor die Kammer bleek nach dem Verfahren kaum noch offene Fragen. “Es goes ihm darum, sich selbst zu beweisen, ich cann das, ich cann diese junge Frau here umbringen”, sagte der Richter über den Mann. Er langzaam narcistisch-psychopathische Züge en habe “nach dieser Selbstbestätigung geradezu gedezu gechzt”. Als de kans groot is dat Angriff veel argumenten en problemen krijgt.

Aufatmen en Tränen bei den Angehörigen der ermordeten Frau, die sich nicht zum ersten Mal mit dem Fall vor Gericht befassen müssen. De huurders nemen deel aan de watervallen van de watervallen die op de Stuttgarter Anklagebank liggen. Dem Bundesgerichtshof (BGH) war das Mordmerkmal der Heimtücke damals jedoch nicht ausreichend bewiesen. Der BGH verwies den Fall zurück.

Staatsanwaltschaft en Nebenklage hatten eine lebenslange Freiheitsstrafe wegen Mordes gefordert. Die Nebenklage wollte zudem eine besondere Schwere der Schuld festgestellt haben. Die Verteidigung hingegen hatte sich für einen Freispruch ausgesprochen of – im Fall einer Verurteilung – für eine Verjährung. Er kan geen herziening worden uitgevoerd door de Landgerichten die een aanvraag hebben ingediend en die met een hogere wahrscheinlichkeit of tun. dpa