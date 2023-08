CNN

—



Zwei Frauen im Gefängnis von Suffolk County festgehalten Sie sagen, sie hätten Begegnungen mit dem Gilgo-Beach-Mordverdächtigen Rex Heuermann gehabt und die Treffen mit ihm als „gewalttätig“ und „aggressiv“ beschrieben, sagte die Sprecherin der Sheriff-Abteilung, Vicki DiStefano, am Donnerstag.

Es wird angenommen, dass die angeblichen Begegnungen mit den beiden Sexarbeiterinnen vor mehr als einem Jahrzehnt stattgefunden haben, sagte DiStefano und wies darauf hin, dass die Frauen während der Zeit, in der sie angeblich mit Heuermann zusammen waren, Sorge um ihre Sicherheit geäußert hatten.

Die Informationen wurden im Rahmen laufender Befragungen durch die Menschenhandelseinheit des Sheriff-Departments des Suffolk County aufgedeckt, die eingerichtet wurde, um Inhaftierten den Zugang zu Diensten und Unterstützung zu ermöglichen, die sie für ihre Genesung benötigen.

Seit Heuermanns Verhaftung am 13. Juli befragt die Einheit Sexarbeiterinnen und zeigt Frauen ein Bild von Heuermann, um zu sehen, ob sie sich an Interaktionen mit ihm erinnern.

Bislang hätten fünf Frauen Informationen an die Behörden weitergegeben, die sie als hilfreich erachteten, sagte DiStefano.

Die 2018 gegründete Einheit arbeitet auch mit dem Gefängnis des Nassau County und Rikers Island in New York City zusammen um zu sehen, ob weitere Verbindungen zu Heuermann bestehen.

CNN hat Heuermanns Anwalt um einen Kommentar gebeten.

Heuermann wurde am 13. Juli in New York City verhaftet, wo er als Architekturberater arbeitete, und wegen Mordes an drei der „Gilgo Four“ angeklagt – Frauen, deren Überreste 2010 an einem kurzen Abschnitt des Ocean Parkway in Gilgo gefunden wurden Strand.

Er bekannte sich nicht schuldig an den Morden an Melissa Barthelemy, Megan Waterman und Amber Lynn Costello.

Der 59-jährige Architekt ist auch der Hauptverdächtige des Verschwindens und der Ermordung der vierten Frau, Maureen Brainard-Barnes, wurde in diesem Fall jedoch nicht angeklagt.

Heuermann wurde erstmals Anfang 2022 als potenzieller Verdächtiger identifiziert, kurz nachdem eine behördenübergreifende Task Force gebildet wurde, um Erkältungsfälle zu untersuchen, bei denen es um fast ein Dutzend menschliche Überreste ging, die zwischen 2010 und 2011 an der Südküste von Long Island gefunden wurden, darunter die Gilgo Four.