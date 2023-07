CNN

—



Nach Angaben zweier Strafverfolgungsbehörden befindet sich ein New Yorker Architekt wegen der Morde an Gilgo Beach in Haft. Dabei handelt es sich um einen ungelösten Fall, der mit mindestens zehn menschlichen Überresten zusammenhängt, die seit 2010 in einem Vorort von Long Island entdeckt wurden.

Dies ist die erste Festnahme in dem lange ruhenden Fall, der widersprüchliche Theorien darüber auslöste, ob ein Serienmörder verantwortlich war.

Mehrere Quellen teilten CNN am Freitag mit, dass Rex Heuermann in Gewahrsam sei. Es ist unklar, mit welchen Morden er in Verbindung gebracht werden könnte.

Den Quellen zufolge führten die Behörden einen Durchsuchungsbefehl an einer auf ihn registrierten Adresse in Massapequa aus. Nach Angaben des Staatsanwaltsbüros von Suffolk County ist für den späteren Freitagmorgen ein Gerichtstermin geplant.

Laut der Website seines Unternehmens ist Heuermann ein eingetragener Architekt, der seit 1994 Eigentümer des in New York City ansässigen Architektur- und Beratungsunternehmens RH Consultants & Associates ist.

Die Morde haben die Behörden verblüfft, seit die ersten weiblichen Überreste in den Büschen entlang eines isolierten Streifens am Ufer des Gilgo Beach entdeckt wurden.

Laut einer gemeinsamen Pressemitteilung werden Beamte des Suffolk County, darunter Ermittler und Staatsanwälte, und das FBI am Freitag um 16:00 Uhr ET einen „bedeutsamen Fortschritt in den Ermittlungen der Gilgo Beach Homicide Investigation Task Force“ bekannt geben.

Der Fall verwirrte die Beamten des Suffolk County jahrelang. Im Jahr 2020 fanden sie einen Gürtel mit Initialen, der möglicherweise vom Verdächtigen in der Hand gehalten wurde, und starteten eine Website, um neue Hinweise für die Ermittlungen zu sammeln.

Die Polizei sagte, einige identifizierte Opfer hätten auf Websites wie Craigslist für Prostitutionsdienste geworben.

Das Rätsel begann im Jahr 2010, als die Polizei bei der Suche nach Shannan Gilbert, einer vermissten 23-jährigen Frau aus Jersey City, New Jersey, die ersten weiblichen Überreste in den Büschen entlang eines abgelegenen Ufergrundstücks am Gilgo Beach entdeckte.

Als Gilberts Leiche ein Jahr später im benachbarten Oak Beach gefunden wurde, hatten die Ermittler zehn Gruppen menschlicher Überreste ausgegraben, die über zwei Landkreise auf Long Island verstreut waren.

Die düsteren Entdeckungen sorgten in der Region für große Aufmerksamkeit und lösten in einigen Gemeinden an der Südküste von Long Island Wellen der Angst aus.

Die Behörden erklärten später, sie seien davon überzeugt, dass Gilberts Tod ein Unfall gewesen sein könnte und nichts mit den Morden in Gilgo Beach zu tun habe.

Dennoch führte Gilberts Verschwinden zur Entdeckung der Leichen von vier Frauen, die in Büschen entlang eines Viertelmeilenabschnitts des Ocean Parkway in Oak Beach gefunden wurden.

Weitere Überreste wurden im benachbarten Gilgo Beach und im Nassau County, etwa 40 Meilen östlich von New York City, entdeckt. Darunter befanden sich ein weibliches Kleinkind, ein asiatischer Mann und eine Frau, die ursprünglich als „Jane Doe Nr. 6“ bezeichnet wurde, sagten die Ermittler.

Im Jahr 2020 identifizierte die Polizei, dass es sich bei „Jane Doe #6“ um Valerie Mack handelte, eine 24-jährige Mutter aus Philadelphia, die zwei Jahrzehnte zuvor verschwunden war.

Nach Angaben der Polizei von Suffolk County wurden Macks teilweise Überreste erstmals im Jahr 2000 in der Nähe von Gilgo Beach entdeckt, weitere zerstückelte Überreste wurden 2011 gefunden.

Letztes Jahr bildete die Polizei des Suffolk County eine Task Force, der das FBI, die Staatspolizei und die Büros des Bezirksstaatsanwalts und Sheriffs angehörten, um das zu verstärken, was die Polizei als „eine der folgenreichsten Mordermittlungen in der Geschichte von Long Island“ bezeichnete.