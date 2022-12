Mord in Illerkirchberg: „Ece war ruhig und unglaublich nett. Jetzt ist sie tot“

Aus der vollbesetzten Halle kommt das Weinen einer Frau, dann ein Schrei. Es ist ein Schrei, der dich durchbohrt und dich mit einem echten Schauder zurücklässt. Auch die Trauernden hörten den Schmerzensschrei der Frau vor dem Alevitischen Gemeindezentrum in Ulm. Die Menschen der Gemeinde sind zusammengedrängt. Sie versuchen, in die überfüllte Halle zu gelangen. Sie wollen zur Trauerfeier gehen.

Mit versteinerten Gesichtern lauschen die Gäste den Lobreden

Ece S. wurde am Montagmorgen gegen 7.30 Uhr auf dem Weg zur Schule getötet. Ein 27-jähriger Asylbewerber aus Eritrea greift Ece (14) und ihre Freundin (13) brutal an. Er soll die Mädchen geschlagen und dann mit einem Messer auf sie eingestochen haben. Ece überlebt den Angriff nicht. Sie erliegt im Krankenhaus ihren Verletzungen. Ihr Tod erschütterte die Kleinstadt, die alevitische Gemeinde in Ulm und ganz Deutschland.

Bei der Trauerfeier bringen einige der Anwesenden Teller mit Pide in den an den Saal angrenzenden Küche und hektisch versuchen, alles vorzubereiten. Andere Gemeindemitglieder stehen nur apathisch im Flur und lauschen mit versteinerter Miene den Reden aus dem Saal. Die Gesichter der Menschen sind gezeichnet von roten Augen und feuchten Wangen.

Neben Traurigkeit gibt es auch Wut

Während im Saal über den Verlust des 14-Jährigen gesprochen wird, drängen sich drei Männer aus dem Saal. Sie weinen, gehen an die frische Luft. Sofort drängen die nächsten Trauernden in den Saal, um sich Eces Familie anzuschließen. Das Haus in Ulm hat nicht genug Platz für all die Menschen, die um Ece trauern.

Aber neben der Traurigkeit gibt es auch Wut. Wut und Bestürzung. Auch Erdal Yildiz ist fassungslos. Er ist ein Freund der Familie. Erdal kennt Ece seit sie ein kleines Kind war. „Ece war ein ruhiges Mädchen“, sagt Erdal. Als er vor dem Bürgerhaus in Ulm steht, zieht er mit zitternden Lippen an seiner Zigarette. „Ece war ruhig und unglaublich nett. Jetzt ist sie tot. Ihre Familie hat das noch nicht begriffen. Ich habe es noch nicht verstanden“, erklärt Erdal kopfschüttelnd.

„Es muss etwas getan werden“, fordert Sahin mit eiserner Miene

Neben ihm ist Sahin Bayram. Seine Augen sind verengt, sein Gesichtsausdruck eisern. „Es muss etwas getan werden“, fordert Sahin. Der Deutsch-Türke kennt Eces Vater seit 20 Jahren. Der Tod des 14-Jährigen mache ihn wütend, sagt Sahin. „Dafür muss gesorgt werden. Es ist nicht hinnehmbar, dass unsere Kinder mit Leibwächtern zur Schule geschickt werden, weil die Asylbewerber nicht versorgt werden“, sagt er mit wütender Stimme.

Während Sahin sich aufregt, runzelt Erdal die Stirn. Er versteht die Wut und Angst um die Kinder. „Das Problem ist in meinen Augen die fehlende Integration“, sagt Erdal. „Mehrere Asylsuchende werden irgendwo in einer Kleinstadt in einem Haus untergebracht und haben kaum Integrationsmöglichkeiten. Wo soll das hinführen?“ fragt sich Erdal.

Er selbst weiß, wie schwierig es ist, sich als Kind in einem fremden Land zurechtzufinden. Insbesondere für erwachsene Flüchtlinge wird mehr Hilfe benötigt. „Niemand kannte ihn. Die Familie weiß nicht, wer ihre Tochter getötet hat. Aber nicht alle sind wie er. Das sind Einzelfälle“, erklärt Erdal.

Ein Meer aus Kerzen erstreckt sich über den Tatort

13 Kilometer vor der Trauerfeier sind die Bewohner von Illerkirchberg genauso geschockt. Menschen legten Blumen und ausgestopfte Tiere am Tatort nieder. Auf dem Asphalt brennen mehrere Kerzen.

Neben den Kerzen ist hier auch die polizeiliche Kennzeichnung der Spurensicherung zu sehen. In der Mitte befindet sich ein Schild. „Yastayiz“, sagt Hatice Sirin. „Es bedeutet ‚Wir sind in Trauer.‘ Da habe ich das Schild angebracht“, erklärt die 59-Jährige. Sie wohnt nur 400 Meter vom Tatort entfernt. Hatice hat Angst. Auch um ihre Enkelkinder. Ihr Kindergarten ist direkt neben dem Tatort, schräg gegenüber ist der Heim für Asylbewerber.