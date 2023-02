Mord, Heilung, Geheimwaffe: Pacheco – Der tobende Komet trotzt den Tragödien

Keiner rennt so wütend wie Isiah Pacheco: Der Running Back der Kansas City Chiefs hat als Rookie einen kometenhaften Aufstieg hingelegt und ist zur explosiven Geheimwaffe mutiert. Schreckliche Kindheitstragödien spornen ihn an.

Start-up. Kopf nach unten. Rum. Isiah Pacheco knallt in den ersten leibhaftigen Kühlschrank. egal Mit der Schulter räumt er den Verteidiger aus dem Weg. Rum. Auch der zweite Gegner kann den 178 Zentimeter langen Running Back der Kansas City Chiefs nicht stoppen. Ein dritter wirft sich von hinten auf ihn, aber Pacheco schafft noch ein paar Schritte, bevor er schließlich mit dem Fußball tief in seinen Armen zu Boden geschleudert wird.

Kleine, flinke und fast unaufhaltsame Stakkatoschritte mit mächtiger Kraft dahinter. Das ist Isiah Pacheco. Die neue Geheimwaffe der Chiefs auf dem Weg zu ihrer – so hoffen sie in Kansas City – dritten Meisterschaft nach 1970 und 2020. Der Lauf durch die drei Verteidiger ist das spielgewinnende First Down gegen die Denver Broncos im Dezember. Der 22-Jährige lieferte in seiner ersten Saison in der NFL nicht wenige dieser wilden Szenen ab. Damit hat außer ihm niemand gerechnet – und heilt eine der wenigen Schwächen im Spiel des Titelanwärters.

Es kann viel passieren in einem Jahr. Der Rookie wird vor der Spielzeit in der siebten Runde auf Position 251 eingezogen. Nur elf Picks vor dem allerletzten. Davor hatte er noch nicht einmal als Zuschauer ein NFL-Spiel besucht. Innerhalb weniger Monate erlebt Pacheco jedoch einen monumentalen Aufstieg und wird (zusammen mit dem 49ers-Quarterback Brock Purdy) zur großen Überraschung der Saison. In der besten Offense der Liga steigt der Running Back zum Spieler mit den mit Abstand meisten Yards Run (830) und fünf Touchdowns auf.

Explosive Überraschung bei den Chiefs

Pacheco erzielt bei seinem Debüt in der regulären Saison einen Touchdown. In seinem ersten Playoff-Spiel lief er 95 Yards geradeaus. Ursprünglich in den Spezialteams eingesetzt, stellt der Rookie schnell Clyde Edwards-Helaire und Jerick McKinnon als Running Back Premier Workhorses in den Schatten – und verwandelt sich schnell in eine explosive Überraschung.

Die Chiefs haben lange nach jemandem wie ihm gesucht, und er ist einer der Gründe, warum sie dieses Jahr in den Super Bowl gekommen sind. Kansas City hat mit Patrick Mahomes den besten Quarterback der Welt und kann sich immer darauf verlassen, dass er ein produktives Passspiel generiert. Doch auf Dauer wird das auf den Spielmacher und seine Pässe fokussierte Spiel zu vorhersehbar. Was den Chiefs vor der Saison fehlte, war ein kraftvoller und schneller Ballträger, der sich in jeden Gegner werfen und durch die Abwehr tanzen konnte. Kein Duell ist zu schade. Der aus wenigen Zentimetern Platz wichtige Yards und First Downs gewinnen kann. Wer übernimmt manchmal ein Spiel – so geschehen, als sich Mahomes in den Playoffs gegen die Jacksonville Jaguars am Knöchel verletzte.

Was Pacheco als Rookie leistet, ist phänomenal. Der 22-Jährige agiert viel erfolgreicher und erwachsener als erwartet. Seine bereits legendären, schnell getakteten Läufe werden „Angry“ getauft. Und tatsächlich läuft niemand so aggressiv, so furchtlos wie Pacheco. Wenn man ihm zusieht, wie er durch die massigen, kühlschrankartigen Verteidiger rennt, sieht man einen jungen Mann, der voller Emotionen und Wut zu Boden rennt. Ja, manchmal auf der ganzen Welt. Denn Pacheco hat allen Grund, emotional und wütend zu sein. Er weiß, was Verlust bedeutet. Denn es gibt mehrere Tragödien, die ihn anspornen, immer hundert Prozent und mehr zu geben.

Schwester erschossen, Bruder erstochen

Mit puertoricanischen Wurzeln wuchs Pacheco in New Jersey auf. Pacheco hat eine besonders enge Beziehung zu seiner älteren Schwester. Sie kommt seit der Highschool zu seinen Spielen und steckt ihm hier und da ein paar Dollarscheine zu. 2017 wurde die 24-Jährige in ihrer Wohnung erschossen. Ihr Partner wird bei der Tat erwischt, ihr kleiner Sohn zieht bei Pachecos Mutter ein. „Meine Schwester war meine beste Freundin“, sagt der Running Back in tiefer Trauer. Der damals 18-Jährige und seine Mutter können danach oft nachts nicht schlafen. Anschließend sehen sie sich die NFL-Highlights auf Youtube an. Anderthalb Jahre zuvor war sein 29-jähriger Bruder erstochen worden.

Es muss damals in Pacheco gewütet haben. Und immer noch wüten. Der Schmerz wird ihn vielleicht nie wieder ganz verlassen. Aber der Rookie hat ein Ventil für seine Emotionen gefunden. Er lässt sie auf das Feld. Sein ehemaliger College-Trainer sagte der New York Post, dass Pachecos Arbeitsmoral maßgeblich für seinen kometenhaften Aufstieg verantwortlich sei. „Ich glaube nicht, dass irgendjemand vorhersehen konnte, dass er so schnell so erfolgreich werden würde. Aber ich sagte allen, die an die Rutgers University kamen, um ihn zu sehen: ‚Er ist der härteste Übungsspieler, den ich je trainiert habe.’“

Auf Nachfrage von ntv.de erklärte auch Quarterback Mahomes in Phoenix vor dem Super Bowl: „Er läuft nicht nur so hart im Spiel, er trainiert auch so hart, dass wir ihn manchmal zurückhalten müssen: ‚Hey Junge, wir‘ Üben Sie hier ohne Schutzausrüstung !‘ Er wird auch am Sonntag das tun, was er am besten kann.“ Start-up. Kopf nach unten. Schulter raus. Rum.

Pacheco bedient den Mythos USA

Pachecos Geschichte ist nur eine jener Geschichten, die in Amerika geliebt werden, einem Land voller Gründungsmythen. „Inspirierend“ heißt es dort. Trotzen Sie allen Widerständen, überwinden Sie alle Hürden. Wenn Pacheco am Sonntag in seiner ersten Saison den Super Bowl gewinnt, wäre das, als würde man sich ein kitschiges Ende aus einem Hollywood-Film ansehen. „Den Zweiflern sollte gesagt werden, dass man immer etwas erreichen kann, wenn man groß träumt, es bekommt, es packt“, bemerkt Pacheco selbst in der Mythensprache. „Und das ist etwas, was ich immer im Sinn hatte.“

Als Isiah Pacheo noch bei seinen Eltern in New Jersey lebte, führte er jede Nacht dasselbe Ritual durch. Die Todesanzeigen seiner Geschwister hängen an einem Spiegel. Kurz bevor er schlafen geht, liest er sie und spricht ein Gebet. „Ich widme ihnen diese Zeit“, sagte er damals. „Ich danke ihnen, dass sie auf mich herabblicken. Ich werde weiterhin Dinge auf positive Weise tun, um sie stolz auf mich zu machen.“ Das heißt für ihn: Start. Kopf nach unten. Rum.