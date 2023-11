Mord an Tupac Shakur: Verdächtiger Duane Davis bekennt sich auf nicht schuldig



Las Vegas

CNN

—



Der 60-jährige Mann, der wegen der Ermordung des Rappers Tupac Shakur angeklagt ist, bekannte sich am Donnerstag vor einem Gericht in Las Vegas nicht schuldig.

Duane Keith Davis, bekannt als „Keffe D“, erschien am Donnerstag zu seiner dritten geplanten Anklage wegen Mordes unter Einsatz einer tödlichen Waffe bei einem Bandenmord vor Gericht.

Davis wird vorgeworfen, die Schießerei am 7. September 1996 inszeniert zu haben, bei der Shakur getötet wurde, der 25-jährige Pionier, dessen kurze, produktive Karriere sein Erbe als einer der einflussreichsten Hip-Hop-Künstler aller Zeiten festigte. Sein früher Tod verlieh dieser Mystik eine düstere Note und war jahrelang Gegenstand von Verschwörungstheorien.

Nachdem Davis Richter Tierra Jones mitgeteilt hatte, dass er nicht in der Lage sei, einen Anwalt vor Ort zu beauftragen, sagte Jones, das Gericht werde einen Anwalt zu seiner Vertretung ernennen. Dies war die dritte geplante Anklage gegen Davis. Die beiden vorherigen Verfahren wurden auf Bitte von Davis verschoben, damit er sich einen Anwalt suchen konnte.

Der Las-Vegas-Anwalt Ross Goodman sollte Davis vertreten und erschien vor zwei Wochen sogar mit ihm vor Gericht, bevor er den Fall offiziell übernahm. Goodman ist jedoch nicht mehr an dem Fall beteiligt und erklärte am Mittwoch in einer E-Mail, dass Davis nicht in der Lage sei, die Bedingungen der Vereinbarung einzuhalten.

Nach dem Gerichtsverfahren am Donnerstag sagte Goodman gegenüber CNN: „Ich unterstütze Herrn Davis und hoffe, dass ich den Fall wieder aufgreifen kann.“ Es gibt Leute, die versuchen, die finanziellen Mittel aufzubringen, um mich für den Fall zu gewinnen.“

Die Staatsanwaltschaft erklärte am Donnerstag, der Staat plane nicht, die Todesstrafe gegen Davis zu fordern.

Davis wurde am 29. September verhaftet und wird seitdem ohne Kaution festgehalten. Er verzichtete auf sein Recht auf ein Verfahren innerhalb von 60 Tagen und die nächste Statusüberprüfung seines Falles ist für den 7. November angesetzt.

Die Ermordung von Shakurs war Gegenstand einer jahrzehntelangen Untersuchung durch die Polizei, die letzten Monat mit der Verhaftung von Davis nach seiner Anklageerhebung durch eine Grand Jury ihren Höhepunkt fand. Er sei der einzige Verdächtige in dem Fall, der noch am Leben sei, teilte die Polizei mit.

Ethan Miller/Getty Images Ein Bild auf einem Fernsehmonitor zeigt ein Foto von Tupac Shakur (links) und Marion „Suge“ Knight in einem Auto in Las Vegas in der Nacht, in der Shakur getötet wurde, während Beamte in Las Vegas am 29. September eine Pressekonferenz über die Verhaftung eines Verdächtigen abhalten.

Seit Jahren begibt sich Davis an den Tatort und gibt öffentlich zu, dass er auf dem Vordersitz eines weißen Cadillac saß, als dieser neben Shakurs Auto fuhr und vom Rücksitz aus Schüsse abgefeuert wurden. Shakur wurde viermal angeschossen und starb sechs Tage später.

Die Behörden haben Davis als Zirkusdirektor der Verschwörung zur Ermordung von Shakur bezeichnet, die ihrer Meinung nach eine Vergeltung für einen Angriff auf Davis‘ Neffen Orlando Anderson war, der auf einen größeren Konflikt zwischen zwei Banden in Compton, Kalifornien, zurückzuführen war.

Shakur und Marion „Suge“ Knight, die damalige CEO von Death Row Records, seien mit der Mob-Piru-Bande verbunden gewesen, sagte Jason Johansson, der Leutnant der Mordkommission der Las Vegas Metropolitan Police Department. Davis und Anderson waren mit den Southside Compton Crips verbunden, sagte Johansson.

Zum Zeitpunkt der tödlichen Schießerei war Shakur in Las Vegas, um Mike Tyson im MGM Grand Hotel boxen zu sehen, eine Veranstaltung, an der auch Davis und sein Neffe teilnahmen. Während sie den Kampf verließen, hätten Mitglieder von Death Row Records Anderson in der Nähe einer Aufzugsbank im MGM Grand getreten und geschlagen, sagte Johansson und spielte Überwachungsaufnahmen ab, die Shakur und Knight unter den Teilnehmern zeigten.

Danach „begann Davis, einen Plan auszuarbeiten, um sich eine Schusswaffe zu beschaffen und sich gegen Suge Knight und Mr. Shakur zu rächen“, sagte Johansson. Davis holte sich eine Waffe und stieg dann mit Anderson, Terrence Brown und Deandre Smith in den weißen Cadillac, sagte der Leutnant.

Laut einer Kopie der Anklageschrift saßen Anderson und Smith auf dem Rücksitz. Und irgendwann habe Davis den Passagieren auf dem Rücksitz die Waffe gegeben, sagte Johansson.

Dann drückte jemand den Abzug – in der Anklageschrift steht allerdings nicht fest, wer. So oder so war Davis „der Auslöser dieser Gruppe von Personen, die dieses Verbrechen begangen haben“, sagte Johansson. „Er hat den Plan inszeniert, der zur Begehung dieses Verbrechens ausgeführt wurde.“

Anderson bestritt gegenüber CNN vor seinem Tod eine Beteiligung an einer Schießerei im Zusammenhang mit einer Bande im Jahr 1998.

Davis gestand 2009 seine Beteiligung an dem Verbrechen, aber die Behörden konnten keine Anklage erheben, da ein Verdächtiger sich bereit erklärte, potenziell nützliche Informationen für eine Untersuchung bereitzustellen, die im Allgemeinen nicht als Beweismittel gegen den Verdächtigen verwendet werden können – ein ehemaliger Der für den Fall zuständige Detektiv Greg Kading sagte gegenüber CNN.

Die Ermittlungen seien im Jahr 2018 „neu belebt“ worden, sagte Johansson, teilweise dank „Davis‘ eigener Eingeständnisse seiner Beteiligung“. Die Behörden hielten es für ihre letzte Gelegenheit, den Fall aufzuklären und Anklage zu erheben, sagte er.

Laut einer eidesstattlichen Erklärung, in der ein Durchsuchungsbefehl beantragt wurde, durchsuchte die Polizei im Juli das Haus von Davis‘ Frau in Henderson, Nevada, und suchte nach Schriften oder Dokumenten im Zusammenhang mit der Ermordung von Shakurs. Sie beschlagnahmten eine Kopie von Davis‘ Memoiren, in denen er über das Leben einer Straßenbande und die Erschießung von Shakur schrieb und sich selbst und Knight – der wegen Totschlags in einem unabhängigen Fall im Gefängnis saß – als die einzigen beiden lebenden Zeugen der Schießerei beschrieb.