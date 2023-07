CNN

Die Las Vegas Metropolitan Police bestätigte CNN am Dienstag, dass sie im Zusammenhang mit den laufenden Ermittlungen zum Mord an dem Musiker Tupac Shakur im Jahr 1996 einen Durchsuchungsbefehl an einem Ort in Henderson, Nevada, erlassen hat.

Die Stellungnahme des LVMPD lautet:

„LVMPD kann bestätigen, dass am 17. Juli 2023 in Henderson, Nevada, im Rahmen der laufenden Ermittlungen zum Mord an Tupac Shakur ein Durchsuchungsbefehl zugestellt wurde. Wir werden zu diesem Zeitpunkt keinen weiteren Kommentar abgeben.“

Der Ort der Durchsuchung wurde von den Behörden nicht bekannt gegeben. CNN hat um weitere Informationen gebeten.

Shakur wurde 1996 in Las Vegas mehrfach erschossen, als er einen Boxkampf im MGM Grand Hotel am Las Vegas Strip verließ. Zum Zeitpunkt seiner tödlichen Schießerei saß er mit dem ehemaligen CEO von Death Row Records, Suge Knight, in einem Auto, als ein weißer Cadillac neben ihnen hielt und aus dem Heckfenster zu schießen begann.

CNN berichtete damals, dass die Behörden glaubten, der Rapper sei das Ziel der Schießerei gewesen, doch seit 1996 sind die Ermittlungen ungelöst.