Mord an Joe Frasure: Die Polizei von Ohio hat einen Mann tödlich erschossen, von dem sie sagen, dass er auf sie gefahren ist. Die Familie sagt, er habe nur versucht, das Haus der toten Großmutter zu putzen

CNN

—



Die Polizei, die einen Einbruchsbericht in Ohio untersuchte, erschoss tödlich einen Mann, von dem sie behaupteten, er sei mit einem Minivan auf sie zugefahren – ein Bericht, der von seinen Verwandten bestritten wird, die sagen, dass er sie nicht angefahren hat und dass er nur da war, um die Wohnung seiner toten Großmutter aufzuräumen.

Verwandte von Joe Frasure, 28, sagen, sie wollen von den Behörden mehr Details über das, was am Montag in einem Vorort von Cincinnati in Wyoming passiert ist, einschließlich eines Videos mit einer Körperkamera.

Der Vorfall wird derzeit untersucht, und es wird erwartet, dass am Freitag Aufnahmen von Körperkameras veröffentlicht werden, wenn auch eine Staatsanwaltschaft eine Pressekonferenz abhalten soll, teilte die Polizei mit.

„Ich will Antworten“, sagte Frasures Mutter, Lisa Fisher, diese Woche dem CNN-Tochterunternehmen WLWT. „Ich will die Bodycam und alles.“

Der Vorfall ereignete sich am frühen Montag, nachdem Polizeibeamte kurz nach 00:30 Uhr auf einen Notruf reagiert hatten, der berichtete, dass zwei oder drei Personen versuchten, in eine Wohnung in Wyoming einzubrechen, teilte die Polizei dieser Stadt in einer Pressemitteilung mit.

Als die Beamten eintrafen, trafen sie auf der Rückseite des Gebäudes auf „mögliche Verdächtige“, von denen sie sagen, dass sie „wiederholte Befehle der Beamten missachteten“, so die Pressemitteilung.

In einer Videoerklärung sagte die Polizeichefin von Wyoming, Brooke Brady, Frasure sei in einem Minivan gewesen und habe den Befehlen zum Aussteigen nicht Folge geleistet.

Der Minivan fuhr mit hoher Geschwindigkeit rückwärts, prallte gegen einen Baum und „beschleunigte dann schnell auf unsere Beamten“, sagte Brady.

Zwei der drei Beamten aus Wyoming vor Ort feuerten Schüsse auf den Minivan ab und trafen Frasure, wie aus einer Erklärung des Hamilton County Sheriff’s Office hervorgeht.

Frasure wurde zum Medical Center der University of Cincinnati transportiert, wo er am Dienstag starb, teilte die Staatsanwaltschaft von Hamilton County CNN mit.

„Unsere Beamten beantworten solche Anrufe jeden Tag, um die Öffentlichkeit zu schützen und Verbrechen zu stoppen“, sagte Brady in ihrer Videoerklärung und drängte auf Geduld, während die Ermittlungen voranschreiten. „Die Arbeit, die sie leisten, ist hart und erfordert von ihnen Entscheidungen in Sekundenbruchteilen, so wie sie es in diesem Fall getan haben.“

Aber Familienmitglieder bestehen darauf, dass Frasure den Beamten keinen Schaden zufügen wollte – und einen triftigen Grund hatte, im Komplex zu sein.

Er war mit seinem Vater und seiner Schwester unterwegs, um die Wohnung seiner verstorbenen Großmutter aufzuräumen, sagte sein Halbbruder Joseph L. Frasure Jr. gegenüber CNN.

Joe Frasure Sr., sein Vater, sagte WLWT, dass sein Sohn nicht auf die Beamten zufahre.

„Es ist mir egal, was sie sagen – es war nicht auf sie gerichtet“, sagte Frasure Sr.

Das Büro des Sheriffs von Hamilton County untersucht die Schießerei.