Mophie hat gerade auf der IFA angekündigt, dass es drei Qi2-kompatible, kabellose 15-W-Smartphone-Ladegeräte auf den Markt bringt – den Snap Plus Powerstation Mini Stand (69,95 $), den Snap Plus 3-in-1-Ständer (129,95 $) und die Snap Plus-Lüftungshalterung für kabelloses Laden ( 69,95 $) – ab später in diesem Jahr.

Der Snap Plus Powerstation Mini Stand ist ein tragbarer 5.000-mAh-Akku mit einem Aluminiumständer und einem USB-C-Anschluss an der Seite. Das Unternehmen gibt an, dass es ein Qi2-kompatibles Gerät mit „echten 15 W“ aufladen kann, ähnlich wie der neue MagGo-Akku von Anker. Der Snap Plus 3-in-1-Ständer bietet auch 15-Watt-Ladefunktion und Mophie sagt, dass er Ihr Smartphone, Ihre AirPods und Ihre Apple Watch gleichzeitig schnell aufladen kann.