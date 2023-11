Monty Williams bemerkt James Wisemans mangelnden „Rhythmus“, als die Warriors die Pistons schlagen – NBC Sports Bay Area & California

Der 120-109-Sieg der Warriors über die Detroit Pistons am Montagabend in der Little Caesars Arena war das erste Mal, dass Golden State auf den ehemaligen Nr. 2-Gesamtsieger James Wiseman traf, seit er letzte Saison mit ihm ausgewechselt wurde.

Nach dem Spiel teilte Pistons-Trainer Monty Williams seine Gedanken zu Wisemans Leistung gegen sein ehemaliges Team mit und verwies auf die Herausforderung, ohne einen festgelegten Rhythmus gute Minuten zusammenzustellen.

„Das ist ein hartes Spiel für ihn, gegen sein altes Team, jedes Mal, wenn er ins Ziel kam, waren drei oder vier Jungs, ganz sicher zwei Jungs, am Rand“, sagte Williams. „Vielleicht hatte er einen Kickout, er konnte ein paar nicht zu Ende bringen. Es ist hart, wenn man keinen Rhythmus hat. Selbst wenn man jeden Abend acht Minuten spielt, weiß man, dass man diese acht Minuten schaffen wird.“ Er hatte dieses Jahr keinen Rhythmus, daher ist das eine schwierige Spielweise, besonders gegen die alte Mannschaft.“

Der frühere große Mann der Warriors hat bei seinem neuen Team noch keine konstante Spielzeit gefunden und hat in zwei Spielen dieser Saison in insgesamt 17 Minuten nur vier Punkte und fünf Rebounds erzielt.

Wiseman spielte am Montagabend gegen Golden State 11 Minuten, erzielte null Punkte und drei Rebounds und verfehlte alle drei seiner Field-Goal-Versuche.

Während Wiseman Schwierigkeiten hatte, in einer neuen Stadt Fuß zu fassen, erwies sich der Schritt der Warriors, Gary Payton II in den Deal zurückzuholen, als unschätzbar wertvoll, da letzterer sich wieder als zentrales Rädchen in der Rotation etablierte, die er während des NBA-Titelrennens von Golden State innehatte während der Saison 2021-22.

Laden Sie den Dubs Talk Podcast herunter und folgen Sie ihm