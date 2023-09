Das Dorf Montgomery, die Montgomery Countryside Fire Department, Familie und Freunde versammelten sich am 6. September an der Kreuzung der Straßen Clay und Railroad in der Nähe der Feuerwehr, um den verstorbenen stellvertretenden Feuerwehrchef James Touvell zu ehren, der im Feuerwehrhaus die ganze Zeit besser als „Jimmie T“ bekannt ist seine 55 Dienstjahre.

Das Ehrenstraßenschild ist das erste in der Geschichte des Dorfes. Feuerwehrchef Tom Meyers und Touvells Witwe Louise arbeiteten mit dem Dorf zusammen, um eine Straßenwidmungsrichtlinie zu entwickeln.

„Ich wollte etwas tun, um Jimmie zu ehren“, sagte Louise in einer Pressemitteilung. „Ich liebe und vermisse ihn einfach so sehr.“

Während der Versammlung trugen ehemalige und gegenwärtige Mitglieder des Montgomery Countryside Fire Protection District ihre Paradeuniformen und salutierten, während die Ehrengarde die Farben für die Nationalhymne überreichte. Chief Meyers sprach zusammen mit dem Dorfverwalter Doug Marecek, Touvells Tochter Nancy und Louise zu der Menge.

Louise beteiligte sich zusammen mit ihren Töchtern Nancy und Sarah sowie Touvells Schwester Jurine an der Enthüllung des Schildes.

Touvell begann seinen Dienst im Brandschutzbezirk am 13. Januar 1965 und beendete seinen Dienst, indem er 2020 in den Ruhestand ging. Am 13. April 2022 verstarb Tourvell unerwartet im Alter von 79 Jahren.