Kiezers in Montenegro brachten zondag hun stem uit bij een presidentsverkiezing die werd ontsierd door politieke onrust en onzekerheid over de vraag of de kleine NAVO-lidstaat op de Balkan door zal gaan met zijn poging om lid te worden van de EU of zal proberen de banden met Servië en Rusland te verbeteren.

De stembureaus gingen om 7.00 uur lokale tijd (06.00 UTC) open en sluiten om 20.00 uur (19.00 UTC). De eerste onofficiële resultaten van opiniepeilers, gebaseerd op een steekproef van het electoraat, worden ongeveer twee uur later verwacht.

Analisten voorspellen dat de presidentsverkiezingen in Montenegro geen duidelijke winnaar zullen opleveren en dat de zittende Milo Djukanovic het over twee weken zal opnemen tegen een van de vele uitdagers in een tweede ronde.

Djukanovic en zijn tegenstanders

Tot de tegenstanders van Djukanovic behoren een leider van de onwankelbare pro-Servische en pro-Russische Volksfrontpartij, Andrija Mandic, econoom Jakov Milatovic van de nieuw gevormde Europe Now-groep en voormalig parlementsvoorzitter Aleksa Becic.

Waarnemers zeggen dat Milatovic, die in de regering diende die na de parlementaire stemming van 2020 werd gekozen maar zich later afscheidde van de regerende coalitie, de meeste kans maakt om de tweede ronde tegen Djukanovic te halen.

Djukanovic bekleedt al 33 jaar politieke topfuncties in het land. Hij en zijn Democratische Partij van Socialisten leidden Montenegro in 2006 naar de onafhankelijkheid van Servië en trotseerden Rusland om lid te worden van de NAVO in 2017. Een alliantie die werd gedomineerd door partijen die nauwere banden met Servië en Rusland zochten, verdreef DPS in 2020 echter uit de macht.

Politieke crisis in Montenegro

De stemming van zondag komt te midden van een jarenlange politieke crisis die wordt gekenmerkt door stemmen van wantrouwen in twee afzonderlijke regeringen en een ruzie tussen wetgevers en Djukanovic over de weigering van de president om een ​​nieuwe premier te benoemen.

Op donderdag ontbond Djukanovic het parlement en plande hij vervroegde verkiezingen voor 11 juni. Een overwinning bij de presidentsverkiezingen zou de kansen van de winnende partij bij de parlementaire stemming vergroten.

Door de jaren heen is Montenegro verdeeld tussen degenen die zich identificeren als Montenegrijnen en degenen die zichzelf zien als Serviërs en zich verzetten tegen de onafhankelijkheid van het land in 2006 van een voormalige unie met het naburige en veel grotere Servië.

Na de invasie van Oekraïne vorig jaar sloot Montenegro zich aan bij EU-sancties tegen Rusland. Het Kremlin heeft Montenegro op de lijst van onvriendelijke staten geplaatst.

dh/jcg (AP, Reuters)