Der Start in die Arbeitswoche ist oft hart. Unsere Montags-Tweets sollen im stressigen Alltag für fünf Minuten gute Laune machen.

Habt eine gute Woche – und viel Spaß mit unseren Tweets!

Du kennst es bestimmt auch: Im Nachricht Gutes hört man derzeit selten, in den sozialen Medien wird gestritten, in Talkshows erst recht. Es ist schwierig, gut gelaunt in den Tag zu starten. Vor allem, wenn es ein Montagmorgen ist.

Doch trotz aller negativen Nachrichten ist nicht alles schlecht, auch wenn uns unsere Stimmung manchmal zu täuschen versucht. Die schönen Dinge sind manchmal nur sehr klein und werden leicht übersehen – man muss bewusst hinschauen und offen sein für das Positive und die kleinen, schönen Momente. Aber hin und wieder braucht man einfach einen albernen Witz, um die Stimmung zu heben – das ist eine gute Sache für diejenigen, die Kollegen oder Freunde haben, die einen guten Sinn für Humor haben.

Auch kleine Dinge können die Stimmung heben



Aber manchmal braucht es ein wenig gebündelte gute Laune, um den Start in die neue Woche etwas angenehmer zu gestalten – wir wollen mit unseren Montags-Tweets helfen. Wir möchten euch ab und zu zum Schmunzeln und vielleicht sogar zum Lachen bringen, auch wenn es draußen regnet, der Kaffee von der ganzen Arbeit schon wieder kalt geworden ist und wir uns alle ein längeres Wochenende gewünscht hätten. Nicht immer ist alles perfekt, aber es gibt immer Dinge, die unseren Tag ein bisschen schöner machen.

Deshalb sammeln wir für Sie auf Twitter lustige Alltagsanekdoten, süße Tiere, freche Witze und schöne Geschichten, die hoffentlich etwas Vertrauen in die Menschheit zurückbringen. Fünf Minuten, um durchzuatmen und von all den schlechten Nachrichten abzuschalten, die uns normalerweise die ganze Woche plagen. Denn hin und wieder muss es einfach sein, oder? Hier findet ihr übrigens alle bisherigen Tweets gegen Traurigkeit auf dieser Seite!