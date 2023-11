Montagnachmittag Cardinal-Nachrichten und -Notizen

– Spread-Check (Basketball): Louisville um 9.

—Spread-Check (Fußball): Louisville um 20.

– Die Herren-Fußballmannschaft von Louisville hat gestern Abend im Viertelfinale des ACC-Turniers einen großen Sieg über die Topgesetzte (und Nummer 2 des Landes) Notre Dame errungen.







Die Cards gingen schnell mit 3:0 in Führung, bevor die Fighting Irish zurückstürmten und gegen Ende der zweiten Halbzeit den Ausgleich erzielten. U of L erzielte dann etwas mehr als eine Minute vor Schluss den Siegtreffer.

Könnte bisher das Spiel des Jahres in der U of L-Leichtathletik sein.

The Cards spielen am Mittwoch um 20 Uhr im Halbfinale gegen den viertgesetzten Clemson. Die Fernsehübertragung erfolgt über ACC Network.

–Ashton Gillotte macht Das Defensivteam der Woche von Pro Football Focus.

– Das Feldhockeyteam von Louisville reist nach Evanston, um zum fünften Mal in Folge am NCAA-Turnier teilzunehmen. Die Cardinals treffen in der ersten Runde am Freitag um 15:30 Uhr auf Iowa. Der Sieger trifft dann voraussichtlich am Sonntag um 14:00 Uhr auf den Gastgeber und an Nummer 2 der Gesamtwertung gesetzten Northwestern

Die Cardinals besiegten Northwestern in der regulären Saison mit 1:0, mussten sich aber am 15. Oktober mit 2:1 gegen Iowa geschlagen geben.

Die vollständige Liste des Turniers finden Sie hier.

—Hier ist der Moment, in dem das Team herausfand, dass es tanzte:

– Das Louisville-Volleyballteam erholte sich von einer Niederlage am Freitag gegen Georgia Tech Nr. 10 mit einem 4-Satz-Sieg über Clemson am Sonntag.

—Die kommende Woche in der Cardinal-Leichtathletik:

Montag, 6. November

#17/15 Frauen-Basketball in Cincinnati – 18:00 Uhr ET

Herren-Basketball gegen UMBC – 19:00 Uhr ET (KFC Yum! Center)

Mittwoch, 8. November

Männerfußball in Clemson – 20:00 Uhr (Halbfinale des ACC-Turniers)

Donnerstag, 9. November

#13 Fußball gegen Virginia – 19:30 Uhr ET (L&N Federal Credit Union Stadium)

Freitag, 10. November

Cross Country bei NCAA Southeast Regional

Feldhockey vs. Iowa – 15:30 Uhr ET (1. Runde des NCAA-Turniers)

#3 Volleyball gegen Duke – 19:00 Uhr ET (L&N Federal Credit Union Arena)

Herren-Basketball gegen Chattanooga – 19:00 Uhr ET (KFC Yum! Center)

Sonntag, 12. November

Rudern bei Rivanna Romp

#3 Volleyball gegen North Carolina – 13:00 Uhr ET (L&N Federal Credit Union Arena)

#17/15 Women’s Basketball vs DePaul – 16:00 Uhr ET (KFC Yum! Center)

—Verbesserte Verteidigung und Rebounding stehen im Mittelpunkt des auf Platz 15 stehenden Damen-Basketballteams von Louisville, das heute Abend seine Saison gegen Cincinnati eröffnet.

—Klingt, als wäre es bereits ein guter Tag für Jeff Walz‘ Programm gewesen.

—Die frühe Vorschau von U of L auf das Spiel am Donnerstag gegen Virginia ist hier.

– Gobbler Country sagt, die Leistung der Virginia Tech in Louisville am Wochenende sei peinlich gewesen.

-Wird niemals alt.

– Matt McGavic von Louisville Report hat einige abschließende Gedanken und Beobachtungen zum Abriss der Hokies.

– Big Red Louie mag heute Abend um acht die Karten über UMBC.

—247 Sports lässt Louisville im Orange Bowl gegen Michigan antreten.

Das hilft, dies zu erklären.

F’ing Stallions ist außer Kontrolle, Mann.

– Brett McMurphys neueste Bowl-Prognosen sehen ebenfalls die Karten im Orange Bowl vor, allerdings gegen Ohio State.

– Der QB der Eliteklasse 2025, Husan Longstreet, spricht darüber, was ihm an jedem seiner acht Finalisten, einschließlich Louisville, am besten gefällt.

Louisville– „Mein älterer Bruder Kevin spielt dort und ich hatte ein paar wirklich gute Besuche. Ich war beim Notre-Dame-Spiel dort und war von der Atmosphäre begeistert. Das Publikum war unwirklich und mir gefällt die Richtung, in die das Programm geht, sehr gut. Auch die Offensive gefällt mir. Es ist eine Offensive im NFL-Stil und ich denke, dass ich dort wirklich gut hineinpassen würde.“

– Wenn es in dieser Saison die Playoffs mit 12 Teams gab, Bud Elliott Projekte dass Louisville in der ersten Runde im Ohio State spielen würde.

—Die Reisen von Eseosa Imafidon und Elif Istanbulluoglu in die USA und zum Frauenbasketball in Louisville waren unterschiedlich. Aber beide passen sich den Veränderungen an.

—Es fühlt sich einfach großartig an, unseren Namen auf dieser Liste zu sehen.

– Der CJ gibt der lokalen Szene einen Ausblick auf die kommende College-Basketball-Saison.

– Coleman Crawley gibt eine Vorschau auf die Basketball-Saison der ACC-Männer in Audioform. Er belegt mit den Cards den 14. Platz von 15 Teams.

– Hier ist ein Blick darauf, wie sich ehemalige Cards in der NFL gestern geschlagen haben.

—Gute Nachrichten für den Rest der Saison …

– Hier ist die AP-Vorschau des heutigen Basketball-Saisonauftakts gegen UMBC.

-Es erscheint als ob JoJo Stone plant, sich frühzeitig an der U of L einzuschreiben.

– Der Kampf gegen Gobbler hat nach der einseitigen Niederlage von VT in Louisville drei große Sorgen.

—Es ist ziemlich offensichtlich, wie eng der Running Back-Raum ist.

Sehr cool.

– Deine Augen täuschen dich nicht, Jack Plummer schon vollkommen ausreichend.

– Jeff Brohm sagt, dass er und das Trainerteam seit der schlechten gemeinsamen Leistung bei Pitt „besser trainieren“.

– Sie lernen einfach nie.

–Louisville ist an diesem Montag die Nummer 2 in allen ACC-Leistungsrankings.

–Jawhar Jordan wurde eingeladen um im diesjährigen East-West Shrine Bowl mitzuspielen.

—Dieses Video hat mich erwischt.

Ich weiß, dass wir alle sozusagen am Tiefpunkt sind, wenn es ums Basketball geht, aber heute Abend müssen sie gewinnen.

– Der Superstar der Sacred Heart Academy, Zakiyah Johnson, hat Louisville im Einsatz ihre endgültige Liste von 12 Schulen.

– Laut FPI hat Louisville jetzt eine Chance von 89,8 %, das ACC-Meisterschaftsspiel zu erreichen.

– Stimme voll und ganz zu, Plies.

–Louisville kletterte gestern in der AP-Umfrage um vier Plätze auf Platz 11. Werden die Cards morgen einen ähnlichen Sprung in der CFP-Rangliste machen?

—Der Tech Sideline-Podcast ist sehr traurig über das Spiel am Samstag.

– Eric Crawford sagt, dass der Saisonauftakt heute Abend für Kenny Payne und seine Cardinals eine gewisse Dringlichkeit nach der Saison mit sich bringt.

Am Sonntagmorgen sagte Payne, er verstehe die traumatische Reaktion auf den KWC-Verlust und die damit verbundene Kritik. „Vieles davon habe ich noch nicht gehört“, sagte er. „Ich weiß, dass die Leute darüber verärgert sind, dass wir das Spiel verloren haben. Wie es sich gehört, sage ich es noch einmal: Ich liebe unsere Fans. Ich bin mit der Kritik einverstanden. Wissen Sie, einiges davon ist gerechtfertigt. Sie können diesen Boden nicht betreten und ihn nicht mitbringen. Davor renne ich nicht weg.“ Vielleicht sollte er es tun. Ich weiß nicht. Die Aussage, die nach Louisvilles Ausstellungsniederlage am meisten Kritik hervorrief, war eine, in der er sagte: „Wir können Teams mit Talent nicht schlagen.“ Wir werden nie das talentierteste Team sein.“ Später bekräftigte er diese Aussage in einem Interview mit Bob Valvano nach dem Spiel und bezog sich am Sonntagmorgen noch einmal darauf. „Ich habe eine Erklärung abgegeben und das meine ich von ganzem Herzen“, sagte Payne. „Wir schlagen keine Teams mit Talent. Bedeutet das, dass wir nicht talentiert sind? Nein. Es gibt keinen Trainer auf der Welt, der sagt: „Ich möchte dich mit meinem Talent schlagen.“ Trainer wollen Sie mit ihrer Arbeitsmoral, ihrer Zähigkeit und ihrer Liebe zum Detail schlagen. Sag ich doch.“ Bezüglich seines Teams sagte Payne, dass das Training seit der Niederlage gegen KWC „hart“ gewesen sei und dass er die übergroße Bedeutung des Eröffnungsspiels am Montag „für das Selbstvertrauen der Jungs“ anerkenne. Ich denke, dass es für die Moral der Jungs wichtig ist, dass wir mit großer Energie rausgehen und spielen.“ „Ich denke, sie haben die Bedeutung der Realität verstanden“, sagte Payne. „Und das heißt, du kannst jeden schlagen, aber jeder kann dich schlagen. Es gibt viele Division-II-Schulen oder kleine Schulen oder wie auch immer man sie nennen möchte, in denen Spieler im fünften oder sechsten Jahr spielen können, die das schon eine Weile machen und es nicht mehr tun Angst vor dir. Und du musst rausgehen und deinen Willen durchsetzen und verzweifelt spielen. Wenn Sie denken, dass Sie automatisch besser sind, weil Sie in Louisville sind, ist das nicht der Fall. Ich denke, sie haben gelernt, dass sie sich erstens nie entspannen können und zweitens, wie wichtig die Details sind. Und dann, wissen Sie, mit Selbstvertrauen und Energie zu spielen und zusammenzuspielen, wie das aussieht und was das für den Sieg bedeutet.“

–Michael McCammon von Cardinal Authority gibt eine Vorschau auf Louisville-UMBC.

—Alexis Cubit vom CJ hat drei Erkenntnisse aus Louisvilles 34:3-Triumph über VT.

– Unterschätzter Aspekt dieser Fußballsaison: Louisville hat den Münzwurf absolut dominiert.

– Und schließlich schlagen Sie UMBC und schlagen Sie Cincinnati.

Mehr lesen