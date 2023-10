Sling-TV Führt ABC oder ESPN und ESPN2 für 40 oder 45 US-Dollar pro Monat Siehe bei Sling TV Fubo Führt ABC, ESPN und ESPN2 für 75 $ pro Monat Siehe bei Fubo

Die 49ers kassieren ihre erste Saisonniederlage. Nach einer Niederlage in Cleveland letzte Woche werden die Niners mit 1:5 auf der Straße bleiben und versuchen, am Montagabend in Minnesota gegen die Vikings mit 2:4 wieder auf die Siegerstraße zurückzukehren. Die Vikings haben letzte Woche in Chicago gewonnen und werden versuchen, ohne ihren All-Pro-Receiver Justin Jefferson in der Aufstellung zwei Siege in Folge zu erzielen. Auch die 49ers sind in Aufruhr. Brock Purdys Lieblingswaffen, Running Back Christian McCaffrey und Wideout Deebo Samuel, verließen das Spiel letzte Woche mit Verletzungen und werden möglicherweise am Montagabend nicht spielen. Der Status des 49ers Left Tackle Trent Williams ist vor Montagabend ebenfalls ungewiss.

Das Spiel 49ers-Vikings beginnt heute Abend um 17:15 Uhr PT (20:15 Uhr ET) am ABC und ESPN. Sie können umdrehen ESPN2 während des Spiels, um den ManningCast mit den Brüdern Peyton und Eli zu sehen, die das Spiel anrufen, während Gäste vorbeischauen, um mit den ehemaligen NFL-Größen zu plaudern.

Brock Purdy verlor letzte Woche sein erstes reguläres Saisonspiel als NFL-Starter. Michael Zagaris/Getty Images

Lesen Sie weiter, um Ihre Anzeigeoptionen für Monday Night Football zu sehen. Und da YouTube und YouTube TV jetzt die exklusive Heimat von NFL Sunday Ticket sind und Spiele auch auf Paramount Plus, Peacock und ESPN Plus gestreamt werden, gibt es für NFL-Fans in dieser Saison viel zu verfolgen. Schauen Sie sich unsere Auswahl der besten Live-TV-Streaming-Dienste für NFL-Fans im Jahr 2023 an.

So schauen Sie MNF ohne Kabel



Wenn Sie kein Kabel- oder Satellitenfernsehabonnement haben, können Sie Monday Night Football über einen Live-TV-Dienst ansehen. Die gute Nachricht für Fußballfans ist, dass ABC und ESPN auf jedem der fünf großen Streaming-Dienste verfügbar sind.

Sling/CNET Der Sling Orange-Plan von Sling TV umfasst ESPN und ESPN2, jedoch nicht ABC, und der Blue-Plan umfasst ABC (nur in einigen wenigen Märkten), aber keinen der ESPN-Kanäle. Jeder Plan kostet in den Gebieten mit ABC 45 US-Dollar pro Monat und anderswo 40 US-Dollar. Der kombinierte Orange-und-Blau-Plan kostet 55 oder 60 US-Dollar pro Monat. Lesen Sie unseren Sling TV-Test.

Sarah Tew/CNET YouTube TV kostet 73 US-Dollar pro Monat und umfasst ABC, ESPN und ESPN2. Geben Sie auf der Begrüßungsseite von YouTube TV Ihre Postleitzahl ein, um zu sehen, welche lokalen Netzwerke in Ihrer Region verfügbar sind. Lesen Sie unsere YouTube-TV-Rezension.

DirectV-Stream

Fubo

Alle oben genannten Live-TV-Streaming-Dienste bieten kostenlose Testversionen an, ermöglichen eine jederzeitige Kündigung und erfordern eine solide Internetverbindung. Suchen Sie weitere Informationen? Schauen Sie sich unseren Leitfaden zu Live-TV-Streaming-Diensten an.