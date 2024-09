De voordelen zijn met beide handen en sterke lucht en kunnen hen helpen: Charlotte Weihl uit de Pfalz is 76. Deutsche Weinkönigin. In een spannende finale vond in Neustadt/Weinstraße (Pfalz) de 25-jarige finale plaats voor vier Mitbewerberinnen ebenfalls aus Rijnland-Palts tijdens.

“Veel vanwege de verschillende emoties”, zei de Mitarbeiterin in een wijnproeverij na de gouden Konfettiregen überglücklich der Deutschen Presse-Agentur. „Overdag werd besloten dat we daar gingen wonen, zodat we verder konden. Het was een goed idee om hier te zijn.“ Als wijn zijn we nu een jaar bezig met 15.000 wijnen en wijnen.

Ik juich met de Fangemeinde die de nieuwe «First Lady of the Rebensafts» versterkt met breitem Lächeln de Kroon van Vorgängerin Eva Brockmann uit Franken. In de namen van de Rebe nimmt Weihl nun zahlreiche Termine auch im Ausland wahr. “Ik ben een team dat van de wereld een beter Duits land zal maken”, zei de vorst op tijd en won elke dag. “Das Gefühl is onbeschrijfelijk.” Als der Pfalz kam die Siegerin naar 2014.

Aanvankelijk kwamen alle vijf de finalisten uit Rijnland-Palts. Ze zijn in Vorentscheid met kandidaten van anderen Weinbaugebieten durchgesetzt.

De Finalisten moeten ook de wijnen van hun blinde verkoop erkennen en met veel plezier genieten van hun optredens op het podium. Voor hun gasten op de bijeenkomst waren ze uitgenodigd voor een jury en het publiek voor Katharina Gräff (24, Nahe) en Julia Lambrich (26, Mittelrhein) voor Weinprinzessinnen. In het kamp tussen Annalena Baum (25, Rheinhessen) en Marie-Sophie Schwarz (24, Moezel).

Binnenkort alle finalisten uit Rijnland-Palts

De sieraden maken een einde aan hun favoriete bezigheid in een hectische en. Sommige rijkdommen met naambadges, andere t-shirts met hun vriendelijke klanten. Viele Fähnchen werden gepresenteerd.

De Duitse Wijnen begonnen in 1949 voor de industrie. Sinds 1999 zijn de voorwaarden van de kandidaten geaccepteerd en moeten de winnende familiestammen aanwezig zijn. Insgesamt bevindt zich in Deutschland 13 Weinanbaugebiete, de grootste is Rheinhessen. Zorg er eerst voor en gebruik dan de plaatselijke kroon. De aankondiging zal dan rond 2025 worden gedaan in de federale finale. In Duitsland werden in 2023 115 miljoen hektoliters geëxporteerd. Dies entspricht beef einem Achtel einer durchschnittlichen Weinmosternte von 8,8 Millionen Hektolitern.

De bishige Amtsinhaberin Eva Brockmann nahm in Neustadt beweegt Abschied. “Ik was de eerste dagen en weken van de reis totaal vermist”, zegt de 25-jarige. «Aber heute Abend ist es endgültig vorbei. Ik was blij met mijn leven, maar ik was er ook blij mee.”

Het Rheinland-Pfälzische Weinbauministerium gratulierte der nieuwe Weinkönigin en de beide Prinsen. «Het Majestic Trio zal de Rheinland-Pfälzische Weinkultur und Lebensreude in der Welt herbeleven. Voor Rijnland-Palts, een natuurlijke en bijzondere finale met alle kandidaten uit de Bondsrepubliek Duitsland, is hier Mainz. „Auch this two unterlegen Teilnehmerinnen können stollz auf ihre Leistung vor bundesweeitem Publikum sein.“

