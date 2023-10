Monaco na 2:1-Sieg über Metz wieder Tablenführer – Fußball

Monaco – De AS Monaco heeft een sonntag die Tablelenführung in de französischen Fußballmeisterschaft zurückgeholt. Het team van Trainer Adi Hütter belegert im Fürstentum de FC Metz verdient met 2:1 (1:1) en met 20 spelers in de League 1 overal – een Zähler voor Nizza en twee voor Meister Paris Saint-Germain. Wedstrijdwinnaar voor de Monegassenoorlog Alexander Golowin met twee doelpunten (42., 55.), met een 0:1-Rückstand in drie Punkte ummünzte.