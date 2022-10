Moment des Absturzes eines russischen Kampfflugzeugs, festgehalten von der Kamera

Die Su-30 ist am Sonntag in Sibirien abgestürzt

Es sind Videos aufgetaucht, die den Moment zeigen, als ein russischer Su-30-Kampfjet am Sonntag in ein zweistöckiges Haus in der südsibirischen Stadt Irkutsk stürzte. Es ist der zweite derartige Vorfall in Russland in dieser Woche.

Das Dashcam-Material wurde auf dem russischen Telegram-Kanal Mash veröffentlicht.

Das Video zeigt einen hellen Blitz der Explosion und eine dicke Rauchwolke.

Kurz darauf tauchte in den sozialen Medien ein weiteres Video auf, das den Vorfall aus einem anderen Blickwinkel zeigt, aus dem zu sehen ist, wie das Flugzeug beim Aufprall abstürzt und explodiert.

Nach Angaben des Katastrophenschutzministeriums des Landes führte das Flugzeug einen Testflug durch, als es abstürzte. Beamte sagten, beide Piloten seien gestorben, und es gab keine weiteren Opfer.

Der Gouverneur der Region Irkutsk, Igor Kobzev, schrieb auf seinem Telegram-Kanal, dass Feuerwehrleute und andere Ersthelfer an der Absturzstelle arbeiteten.

Der Vorfall ereignete sich nur wenige Tage nach dem Absturz eines defekten Su-34-Jagdbombers am Montag vor einem Wohnblock in der südrussischen Stadt Jeisk, bei dem 15 Menschen ums Leben kamen.

Beide Piloten sicher ausgeworfen. Das Verteidigungsministerium sagte, eines der Triebwerke des Flugzeugs habe während eines Trainingsflugs Feuer gefangen.