Bieradvertenties proberen grappig te zijn, maar een regelgevende groep heeft vastgesteld dat Molson Coors te ver ging met een recente advertentie die light bier van rivalen vergelijkt met water.

De National Advertising Division, die deel uitmaakt van het Better Business Bureau, koos de kant van Anheuser-Busch, die een advertentie uit 2022 voor Miller Lite aanvecht waarin de uitdrukking “light beer mag niet naar water smaken, het moet naar bier smaken.” Het bureau zei dat Molson Coors de advertentie moest “stopzetten” omdat het “niet zweverig of louter een mening” is.

Op de plek van 15 seconden pauzeert een fietser bergopwaarts, trekt een biertje open en doopt zich ermee. Er werden geen specifieke bieren genoemd, maar het bier gebruikt een vergelijkbare blauwe kleur die de Bud Light-verpakking siert. NAD zei dat het “vaststelde dat het proeven van ‘als water’ een meetbaar attribuut is” en dat klanten “redelijkerwijs mogen verwachten dat de verklaring wordt ondersteund door dergelijk bewijs.”

NAD zei dat de advertentie moest worden stopgezet omdat Molson Coors “geen bewijs heeft ingediend ter ondersteuning van de bewering dat andere lightbieren ‘naar water smaken’.”

In reactie zei Anheuser-Busch dat het de beslissing van NAD “waardeert”.

“Echte rentmeesters van de bierindustrie zouden moeten samenwerken om de biercategorie te versterken in plaats van hun toevlucht te nemen tot misleidende aanvallen die producten kleineren waar miljoenen bierdrinkers van genieten”, zei een woordvoerder van Anheuser-Busch in een verklaring.

Molson Coors gaat in beroep tegen de beslissing en zegt dat het “het zeer oneens is met deze beslissing omdat we vinden dat light bier naar bier moet smaken, niet naar water, en we hebben het recht om die overtuiging te delen.” Een woordvoerder vroeg ook naar de “plotselinge bezorgdheid” van Anheuser-Busch over de advertentie, aangezien deze sinds afgelopen augustus niet meer is uitgezonden.

De beslissingen van NAD zijn niet wettelijk bindend, maar de meeste adverteerders houden zich aan hun beslissing. Als een adverteerder niet voldoet, worden de advertenties doorverwezen naar de Federal Trade Commission voor verder onderzoek.

Dit is niet de eerste keer dat Molson Coors en Anheuser-Busch, de best verkopende bierproducenten in de VS, elkaar uitdagen. Molson Coors klaagde Anheuser-Busch in 2019 aan wegens Super Bowl-advertenties waarin de maker van Miller Lite en Coors Light werd beschuldigd van het feit dat zijn bier was gezoet met rijst in plaats van met glucosestroop. De zaak werd afgewezen.