Molly Ringwald & Ally Sheedy umarmen sich auf süßem Reunion-Foto – Hollywood Life

Bildnachweis: Universal/Everett Collection

Der Frühstücks-Club stirbt nie! In einem emotionalen neuen Bild ehemalige Co-Stars und Ikonen der 80er Molly Ringwald und Ally Sheedy in einer großen Umarmung über Mollys offiziellen Instagram-Account umarmt. Der lässige Schnappschuss zeigte das Schön in pink Ikone, 54, trug einen roten Mantel und trug eine klassische schwarze Handtasche mit Kettenriemen, als sie die umarmte Kurzschluss Schauspielerin, 60. Sie trug ihre berühmten roten Locken in einer entspannten Hochsteckfrisur. Ally rockte eine klassische schwarze Brille und eine beige Jacke, ihre wunderschönen brünetten Locken fielen um ihr Gesicht. „Vorweihnachtliches Geschenk-Dinner mit meiner psychischen Schwester Ally“, beschriftete Molly das Bild neben einem Smiley-Emoji, das von Miniaturherzen umgeben ist. Als Location hat sie das Cafe Luxembourg in Manhattan markiert.

Viele von Mollys 1,5 Millionen Followern waren außer sich bei der spontanen 80er-Reunion, darunter Meine große fette griechische Hochzeit Stern Nia Vardalos, 60. „Quiet!!!!!!!!“ kommentierte sie. „Mein Gen-X-Herz hat gerade einen Schlag ausgesetzt! Das ist einfach so schön zu sehen!“ schrieb ein Fan, während ein anderer bemerkte: „Ally und Claire blieben also am Montag Freunde?“ „Mein Frühstücksclub-Herz platzt! Claire und Alison wieder vereint!“ schwärmte ein Drittel.

Wieder andere sprachen das Thema ständig auf der Zungenspitze ganzer Generationen an. „Wir brauchen eine Frühstücksclub-Fortsetzung!!!“ einen Follower vorschlagen. Und viele nannten das Foto für Fans des denkwürdigen Highschool-Films mit Co-Star einfach „alles“. Emilio Estevez60, Judd Nelson63 und Antony Michael Halle54.

Das Mini-Wiedersehen ist nicht der einzige Hinweis darauf, dass die Filmrivalen seit Jahren Freunde außerhalb der Kamera sind. Bereits 2018 wandte sich Molly über Twitter an Ally, um sie zu trösten, als Allys transsexueller Sohn darum kämpfte, sich unter dem ehemaligen Präsidenten sicher zu fühlen Donald Trump. „Mein geliebter Sohn bemüht sich jetzt darum, seinen Namen legal zu ändern, aus – wie er es ausdrückt – ‚Sicherheits‘- und ‚Job‘-Gründen“, schrieb Ally via Twitter. „SCHNELLSTMÖGLICH. Wir alle kollidieren mit der Dunkelheit. #TransRightsAreHumanRights #WontBeErased.“ Molly antwortete, „Es ist entsetzlich. Wirklich schockierend. Liebe Grüße an dich und Beck.“ Sie vervollständigte die unterstützende Nachricht mit einem Herz-Emoji, in dem Ally zurückschrieb: „Danke, mein Freund.“