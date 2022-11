Molly McCanns Siegesserie mit gebrochenem Herzen endete rücksichtslos mit Erin Blanchfield, die bei UFC 281 „Fleischbällchen“ schlug und dann herausklopfte

Molly McCanns beeindruckende Siegesserie wurde am Samstagabend von Erin Blanchfield bei UFC 281 rücksichtslos beendet.

‚Meatball‘ ist zu einem der größten britischen MMA-Stars geworden, nachdem er drei aufeinanderfolgende Siege eingefahren hat, darunter aufeinanderfolgende KO-Siege gegen Luana Carolina und Hannah Goldy.

GETTY Molly McCann setzte ihre Siegesserie in drei Kämpfen bei UFC 281 aufs Spiel

Als Ergebnis erhielt sie die Chance, bei UFC 281 im Madison Square Garden, New York, gegen Blanchfield zu glänzen, die eine der besten Aussichten im MMA der Frauen ist.

Mit nur 23 Jahren hat die Amerikanerin bereits einen 9:1-Rekord vorzuweisen, der mehrere hochkarätige Siege gegen Kay Hansen, JJ Aldrich und Miranda Maverick umfasst – die McCann nach ihrem Sieg bei UFC London im Juli herausforderte.

Blanchfield bewies am Kampfabend, dass sie McCann überlegen war, als sie Paddy Pimbletts Trainingspartner mit Leichtigkeit zu Boden brachte und sich schnell das montierte Kruzifix sicherte – die wohl dominanteste Position in MMA.

Nachdem sie den Everton-verrückten Scouser mit Schlägen und Ellbogen brutal behandelt hatte, wechselte ‚Cold Blooded‘ schließlich zu einer Kimura-Submission, die ihre Gegnerin letztendlich zwang, auszusteigen.

McCann gratulierte Blanchfield schnell und holte ihre Gegnerin sogar in einem schönen Moment der Sportlichkeit ab, nachdem sie zum ersten Mal seit Februar 2021 verloren hatte.

Nach ihrem karrierebesten Sieg sprach die Aussicht auf Fliegengewicht von ihrer Überraschung, dass McCann weiter durch den einseitigen Schlag kämpfen durfte.

Getty Images – Getty ‚Meatball‘ wurde auf dem Parkett von Blanchfield dominiert

Getty Der 23-Jährige will als nächstes einen Top-10-Gegner

„Ich war definitiv überrascht, dass sie es nicht gestoppt haben“, sagte Blanchfield zu Joe Rogan.

„Ich habe so viele Schläge geworfen, ein paar Ellbogen geworfen. Sie bewegte sich immer noch, sie war noch nicht ganz draußen, aber es hätte wahrscheinlich früher gestoppt werden können.

„Bei der ersten blockierte sie meine Beine und ich konnte nicht über den Kopf kommen, also wusste ich, dass sie herauskommen würde, aber bei der zweiten war mein Bein über ihrem Arm, also wusste ich, dass es da sein würde.“

Blanchfield fügte hinzu, dass sie als nächstes gegen jemanden in den Top 5 kämpfen möchte.

„In einem Jahr werde ich entweder einen Kampf mit jemandem aus den Top 5 gehabt haben oder einfach nur einen Kampf gegen jemanden aus den Top 5 gewonnen haben. Etwas in diesem Bereich.“

McCann war während ihres Interviews nach dem Kampf verständlicherweise enttäuscht BT-Sportsagte sie: „Zu sagen, dass ich alles andere als untröstlich bin, wäre eine Lüge.

„Ich war schon einmal in dieser Position und weiß, wie ich mich verhalten muss. Es ist einfach Blödsinn, dass es auf diesem Level so ist, als würde eine Kleinigkeit es ändern, aber es ist auch das Erstaunlichste an MMA.

„Ich werde nicht zu niedergeschlagen sein. Ich stehe wieder auf und gehe weiter. Ich habe das Gefühl, dass ich mit jedem Sieg gelernt habe, professioneller zu werden, und mit jeder Niederlage werde ich dasselbe tun.“