Molly-Mae Hague Und Tommy Fury sind unsterblich verliebt.

Ein typisches Beispiel: Die Liebesinsel Großbritannien Das Paar ist sechs Monate nach der Geburt seines ersten gemeinsamen Babys verlobt. Am 23. Juli stellte Tommy mithilfe der sechs Monate alten Tochter seiner und Molly-Maes die Frage Bambi während eines romantischen Heiratsantrags am Wasser.

Wie in einem aktuellen Instagram-Video zu sehen ist, brach Molly-Mae in Freudentränen aus, als sie Tommy sah, der ihr kleines Mädchen in seinen Armen hielt, während er an einem mit großen Blumenarrangements und Rosenblättern geschmückten Aussichtspunkt wartete. Nachdem die Beauty-Influencerin Bambi angenommen hat, kniet Tommy nieder und hält um ihre Hand an.

„Für immer“, betitelte sie das Video mit dem Datum des Antrags „23.07.23“.

In einem Folgebeitrag teilte Tommy ein Foto des frisch verlobten Paares, das einen Kuss austauschte, während es Bambi in den Armen hielt. „An meinen perfekten Verlobten“, schrieb der Profiboxer am 24. Juli, „die Ewigkeit würde nicht lang genug sein, dich meinen zu nennen.“