Der im Exil lebende Politiker und Geschäftsmann Ilan Shor sagte, er hoffe auf einen „totalen Sieg“ bei künftigen Wahlen

Der moldauische Politiker und Geschäftsmann Ilan Shor gründet einen neuen politischen Block, der seine kürzlich verbotene Sor-Partei ersetzen soll. Shor, der nach Israel geflohen ist, um der Strafverfolgung zu entgehen, erklärte am Montag, dass der Block SOR heißt, was seiner Meinung nach ein Akronym für sei „Chance, Verpflichtungen, Verwirklichung.“

Shor sagte, die neue politische Organisation werde für eine kämpfen „totaler Sieg bei Kommunal-, Präsidentschafts- und Parlamentswahlen“ um Moldawien zu machen „wohlhabend, wohlhabend und wirklich unabhängig.“ Später erzählte er den Medien, dass er das geplant habe „ca. 10 Parteien“ würde dem Block beitreten. Shor sagte, er würde es tun „der Koordinator“ des neuen Verbandes und nicht dessen Vorsitzender.

Aktuelle moldauische Behörden haben die Sor-Partei als beschrieben „pro-russisch“ aund beschuldigte es, ein Werkzeug zu sein „Oligarchen.“ Am 19. Juni entschied das oberste Gericht des Landes, dass die Aktivitäten der Sor verfassungswidrig seien und ordnete ihre Auflösung an. Die auf der Wahlliste der Partei gewählten Abgeordneten des moldauischen Parlaments verloren nicht automatisch ihre Sitze und durften als Unabhängige bleiben.









Parlamentspräsident Igor Grosu sagte am Montag, dass das Urteil des Verfassungsgerichts so sei „ein starkes Signal“ Das „Jede politische Partei, die vorsätzlich gegen das Gesetz verstößt, muss mit Konsequenzen rechnen.“

Im April verurteilte ein Gericht in Chisinau Ilan Shor wegen Bankbetrugs und Geldwäsche zu 15 Jahren Gefängnis. Shor bestand darauf, dass das Verfahren gegen ihn politisch motiviert sei, ebenso wie das Vorgehen gegen seine Partei.

Seit vielen Monaten führt die Sor-Partei Proteste gegen hohe Stromrechnungen und die Lebenshaltungskosten in Moldawien an, bei denen Menschen die EU-freundliche Präsidentin des Landes, Maia Sandu, zum Rücktritt aufforderten. Sandu hat Russland beschuldigt, einen Plan zum Sturz seiner Regierung und zur Destabilisierung der Lage in Moldawien zu planen. Moskau wies diese Behauptungen zurück.