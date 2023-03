De politie in Moldavië zei dat ze een complot hebben verijdeld van groepen door Rusland gesteunde acteurs die waren getraind om massale onrust te veroorzaken tijdens een zondagsprotest tegen de nieuwe pro-westerse regering van het land.

Het hoofd van de Moldavische politie, Viorel Cernauteanu, zei op een persconferentie dat een undercoveragent was geïnfiltreerd in groepen “afleiders”, waaronder enkele Russische burgers. Ze zouden $ 10.000 US beloofd zijn om “massale wanorde” te organiseren tijdens het protest in de hoofdstad, Chisinau, voegde hij eraan toe. Zeven mensen werden aangehouden.

Afzonderlijk zei de politie dat ze 54 demonstranten hadden gearresteerd, waaronder 21 minderjarigen, die “twijfelachtig gedrag” vertoonden of verboden voorwerpen bij zich hadden, waaronder ten minste één mes.

De protestzondag is een van de vele die de afgelopen weken zijn georganiseerd door een groep die zichzelf Movement for the People noemt en die wordt gesteund door de Moldavische Ruslandvriendelijke Shor-partij, die zes zetels heeft in de wetgevende macht van het land met 101 zetels.

De demonstranten eisen dat de regering de kosten van de energierekening in de winter volledig dekt en “het land niet in oorlogen betrekt”. Ze hebben president Maia Sandu herhaaldelijk opgeroepen af ​​te treden.

Mensen zwaaien zondag met vlaggen tijdens een protest in Chisinau. (Aurel Obreja/The Associated Press)

De politie zei dat er zondag vier bommeldingen waren geregistreerd, waaronder één op de internationale luchthaven van de hoofdstad, die ze “een doorlopend onderdeel van de destabilisatiemaatregelen” noemden tegen Moldavië, een voormalige Sovjetrepubliek met een bevolking van ongeveer 2,6 miljoen.

De grenspolitie van Moldavië zei zondag ook dat 182 buitenlanders de afgelopen week de toegang tot Moldavië is ontzegd, waaronder een “mogelijke vertegenwoordiger” van de Russische Wagner Group, het particuliere militaire bedrijf dat vecht in Oekraïne, het door oorlog verscheurde buurland van Moldavië.

De aankondiging van de politie op zondag komt slechts enkele dagen nadat Amerikaanse inlichtingenfunctionarissen zeiden dat ze hebben vastgesteld dat actoren die banden hebben met de Russische inlichtingendienst, van plan zijn om protesten in Moldavië, een kandidaat voor de Europese Unie sinds afgelopen juni, te gebruiken als basis om een ​​opstand tegen de regering van het land aan te wakkeren.

Geld gevuld in enveloppen

Op zaterdag zei het nationale anticorruptiebureau van Moldavië dat het meer dan 220.000 euro ($ 323.800 Cdn) in beslag heeft genomen tijdens huiszoekingen in een zaak van vermeende illegale partijfinanciering van de Shor-partij door een georganiseerde criminele groep.

Het bureau zei dat autozoekingen van “koeriers” voor de Shor-partij het geld ontdekten dat in verschillende valuta’s in enveloppen en tassen was gestopt, en dat het was bestemd om “het transport te betalen en mensen te belonen die naar de door de partij georganiseerde protesten kwamen. “

De leider van de Shor-partij, Ilan Shor, is een Moldavische oligarch die momenteel in ballingschap is in Israël. Shor staat op een sanctielijst van het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken omdat hij voor Russische belangen werkt. Ook het Verenigd Koninkrijk heeft Shor in december aan een sanctielijst toegevoegd.

De Moldavische minister van Binnenlandse Zaken, Ana Revenco, zei dat de protesten “bedoeld zijn om de democratie en stabiliteit” van het land aan het wankelen te brengen en dat “de stem van het volk geen geweld en verraad van het land betekent”.

“Ik waarschuw de verraders van ons land dat ze binnenkort voor de rechter zullen worden gebracht, ongeacht hoeveel geld en hulp ze krijgen om ons land te vernietigen”, zei Revenco in een Facebook-bericht.

Werknemers repareren een reclamebord voor de verkiezingscampagne met de afbeelding van de Moldavische parlementskandidaat Ilan Shor in Chisinau in februari 2019. (Daniel Mihailescu/AFP/Getty Images)

Cristian Cantir, een Moldavische universitair hoofddocent internationale betrekkingen aan de Oakland University, zegt dat hoewel het moeilijk te bepalen is hoe de vermeende plannen om de regering van Moldavië omver te werpen zouden uitpakken, “Rusland altijd heeft geprobeerd pro-Europese regeringen te ondermijnen.”

“Ik denk dat de zorgen legitiem zijn, het is moeilijk te zeggen wat de exacte aard van de dreiging is en hoe gevaarlijk sommige van deze groepen kunnen zijn”, zei hij tegen The Associated Press, “maar het is absoluut een realistische zorg.”

De Shor-partij organiseerde afgelopen herfst ook een reeks protesten tegen de regering, toen de regering van Moldavië het Grondwettelijk Hof van het land vroeg om de Shor-partij onwettig te verklaren, in een lopende zaak. Rond dezelfde tijd beweerden aanklagers voor corruptiebestrijding ook dat de protesten gedeeltelijk met Russisch geld waren gefinancierd.

Vorige week beweerden de autoriteiten in Transnistrië, de afgescheiden regio van Moldavië, die nauwe banden heeft met Moskou en Russische troepen huisvesten, dat ze een moordaanslag op de president zouden hebben verijdeld, naar verluidt georganiseerd door de Oekraïense nationale veiligheidsdienst, de SBU, maar leverden geen bewijs.

De SBU verwierp de aantijging en zei dat deze “uitsluitend moet worden beschouwd als een door het Kremlin georkestreerde provocatie”.