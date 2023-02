Londen

CNN

—



De spanningen lopen op in Moldavië, een klein land aan de zuidwestelijke grens van Oekraïne, waar Rusland ervan wordt beschuldigd de basis te hebben gelegd voor een staatsgreep die het land in de oorlog van het Kremlin zou kunnen slepen.

De president van Moldavië, Maia Sandu, heeft Rusland ervan beschuldigd ‘saboteurs’, vermomd als burgers, te gebruiken om onrust te stoken in een periode van politieke instabiliteit, in navolging van soortgelijke waarschuwingen van de Oekraïense president Volodymyr Zelensky.

De Russische president Vladimir Poetin heeft Kiev ondertussen ongegrond beschuldigd van het plannen van zijn eigen aanval op een pro-Russisch gebied in Moldavië, waar Moskou militair voet aan de grond heeft.

De Amerikaanse president Joe Biden ontmoette president Sandu vorige week in de zijlijn van zijn reis naar Warschau, ter gelegenheid van de eenjarige verjaardag van de Russische invasie.

Hoewel er geen teken is dat hij haar uitnodiging voor een bezoek heeft geaccepteerd, zei het Witte Huis wel dat hij opnieuw zijn steun betuigde aan de “soevereiniteit en territoriale integriteit” van Moldavië.

Dit is wat u moet weten.

Eerder deze maand waarschuwde Zelensky dat de Oekraïense inlichtingendienst een Russisch plan had onderschept om de toch al onstabiele politieke situatie in Moldavië te destabiliseren.

Het recente aftreden van de premier van het land volgde op een aanhoudende periode van crises, met als hoogtepunt torenhoge gasprijzen en torenhoge inflatie. De nieuwe premier van Moldavië heeft het pro-EU-streven van de regering voortgezet, maar sindsdien hebben pro-Russische protesten plaatsgevonden in de hoofdstad Chisinau, gesteund door een marginale, pro-Moskou politieke partij.

Temidden van de spanningen uitte de Moldavische president Sandu een directe beschuldiging dat Rusland probeerde te profiteren van de situatie.

Sandu zei dat de regering afgelopen herfst plannen had voor “een reeks acties waarbij saboteurs betrokken zijn die een militaire training hebben gevolgd en vermomd zijn als burgers om gewelddadige acties uit te voeren, aanvallen op overheidsgebouwen en gijzeling.”

Sandu beweerde ook dat individuen vermomd als “de zogenaamde oppositie” zouden proberen een machtswisseling in Chisinau af te dwingen door middel van “gewelddadige acties”. CNN kan deze beweringen niet onafhankelijk verifiëren.

“Het is duidelijk dat deze dreigementen van Rusland en de bereidheid om de oorlog naar ons toe te laten escaleren erg groot is”, vertelde Iulian Groza, de voormalige onderminister van Buitenlandse Zaken van Moldavië en nu de directeur van het in Chisinau gevestigde Instituut voor Europees Beleid en Hervormingen, aan CNN.

“Moldavië is het zwaarst getroffen land na Oekraïne (door) de oorlog”, zei hij. “We zijn nog steeds een klein land, met een nog onderontwikkelde economie, en dat zorgt voor veel druk.”

Ondanks Moskou’s pleidooien voor onschuld, vertonen zijn acties met betrekking tot Moldavië een opvallende gelijkenis met stappen die het deed voorafgaand aan de annexatie van de Krim in 2014 en de grootschalige invasie van Oekraïne vorig jaar.

Volgens Reuters heeft Poetin dinsdag een besluit over het buitenlands beleid uit 2012 ingetrokken, waarin de onafhankelijkheid van Moldavië gedeeltelijk werd erkend.

Vervolgens beschuldigde het Russische ministerie van Defensie Oekraïne er op donderdag van “een gewapende provocatie voor te bereiden” tegen Moldavië’s pro-Russische separatistische regio Transnistrië “in de nabije toekomst”, meldde de staatsmedia TASS.

Er werden geen bewijzen of verdere details aangeboden om de beschuldiging van het ministerie te ondersteunen, en het is door Moldavië verworpen.

Maar de bewering heeft westerse leiders alert gemaakt, bijna precies een jaar nadat Poetin soortgelijke, ongefundeerde beweringen deed dat Russen het doelwit waren in de Donbas – de oostflank van Oekraïne waar Moskou sinds 2014 militante separatisten steunde – waardoor hij zijn invasie van het land als een kwestie van zelfverdediging.

“Het was eerder het geval – we hebben constante activiteiten van Rusland gezien die probeerden de informatieruimte in Moldavië te verkennen en te exploiteren met behulp van propaganda”, zei Groza.

“Met de oorlog zijn al deze instrumenten die Rusland eerder gebruikte, vermenigvuldigd en geïntensiveerd”, zei hij. “Wat we zien is een reactivering van Russische politieke volmachten in Moldavië.”

“Ik zie veel vingerafdrukken van Russische strijdkrachten, Russische diensten in Moldavië”, vertelde de Poolse premier Mateusz Morawiecki afgelopen zondag aan CBS. “Dit is een heel zwak land en we moeten ze allemaal helpen.”

Centraal in de Russische belangen in Moldavië ligt Transnistrië, een afgescheiden gebied dat langs de oostflank van het land glipt en al tientallen jaren Russische troepen herbergt.

Het gebied – een enclave van 1.300 vierkante mijl aan de oostelijke oever van de rivier de Dnjestr – was de locatie van een Russische militaire buitenpost tijdens de laatste jaren van de Koude Oorlog. Het riep zichzelf in 1990 uit tot Sovjetrepubliek en verzette zich tegen elke poging van Moldavië om een ​​onafhankelijke staat te worden of om te fuseren met Roemenië na het uiteenvallen van de Sovjet-Unie.

Toen Moldavië het volgende jaar onafhankelijk werd, plaatste Rusland zich snel als een zogenaamde “vredesmacht” in Transnistrië en stuurde het troepen om pro-Moskouse separatisten daar te steunen.

Er volgde een oorlog met de Moldavische strijdkrachten en het conflict eindigde in een impasse in 1992. Transnistrië werd internationaal niet erkend, zelfs niet door Rusland, maar de Moldavische strijdkrachten lieten het de facto een afgescheiden staat achter. Die impasse heeft het gebied en zijn naar schatting 500.000 inwoners in het ongewisse gelaten, en Chisinau heeft er tot op de dag van vandaag vrijwel geen controle over.

Moldavië is een land op het kruispunt van oost en west. De regering en de meeste van haar burgers willen nauwere banden met de EU, en vorig jaar verkreeg het land de status van kandidatuur. Maar het is ook de thuisbasis van een afgescheiden factie wiens sentiment Moskou gretig heeft geprobeerd op te hitsen.

Het was het afgelopen jaar een brandpunt in de periferie van de Russische invasie van Oekraïne, waarbij Russische raketten verschillende keren het Moldavische luchtruim binnenkwamen, waaronder eerder deze maand.

Een reeks explosies in Transnistrië afgelopen april wakkerde de bezorgdheid aan dat Poetin van plan was het gebied mee te slepen in zijn invasie.

De haperende militaire vooruitgang van Rusland sindsdien had die vrees tijdelijk weggenomen. Maar functionarissen in Moldavië hebben het Westen gewaarschuwd dat hun land de volgende op de lijst van Poetin zou kunnen zijn.

Vorige maand waarschuwde het hoofd van de Moldavische veiligheidsdienst dat er een “zeer hoog” risico bestaat dat Rusland in 2023 een nieuw offensief zal lanceren in het oosten van Moldavië. Moldavië is geen NAVO-lid, waardoor het kwetsbaarder is voor de agenda van Poetin.

Mocht Rusland een voorjaarsoffensief lanceren dat zich concentreert op het zuiden van Oekraïne, dan zou het opnieuw kunnen proberen om naar Odessa te sluipen en zich vervolgens aan te sluiten bij Transnistrië, waardoor in wezen een landbrug ontstaat die door Zuid-Oekraïne loopt en zelfs nog dichter bij het NAVO-grondgebied komt.