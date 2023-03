De Moldavische politie zegt dat ze een door Rusland gesteund onrustcomplot hebben verijdeld Schakel JavaScript in om deze video te bekijken en overweeg te upgraden naar een webbrowser die HTML5-video ondersteunt

De Moldavische politie zei zondag dat ze een poging van door Rusland gesteunde agenten hadden gedwarsboomd die probeerden massale onrust te veroorzaken bij protesten georganiseerd door de politieke oppositie.

De afgelopen weken heeft de politieke partij van de voortvluchtige pro-Russische oligarch Ilhan Shor getracht aanhangers te mobiliseren tegen de pro-Europese regering van de voormalige Sovjetrepubliek.

Wat de politie zei

De Moldavische politie zei dat ze leden hadden gearresteerd van een netwerk “georkestreerd door Moskou” om het land te destabiliseren voorafgaand aan een protest tegen de regering op zondag.

Politiechef Viorel Cernauteanu vertelde de media dat 25 mannen waren ondervraagd en zeven van hen waren aangehouden.

De groep werd geleid door een Moldavisch-Rus, zei hij, eraan toevoegend dat ze was geïnfiltreerd en dat de aanklager 10 uur aan video en audio had opgenomen.

De groep bestond uit “afleiders”, enkele Russische burgers, die volgens de politie $ 10.000 (€ 9.380) was beloofd om “massale wanorde” te organiseren.

“Mensen kwamen uit Rusland met een heel specifieke trainingsrol”, zei Cernauteanu.

De Moldavische autoriteiten zeiden dat ze actie ondernamen nadat ze “informatie hadden ontvangen over de organisatie door Russische speciale diensten van destabiliserende acties op ons grondgebied via demonstraties”.

Achtergrond van protest

De afgelopen weken zijn er verschillende protesten gehouden door de Movement for the People-groep, die eist dat de regering de kosten van de brandstofrekeningen in de winter volledig dekt en dat ze “het land niet in oorlog mag betrekken”.

De groep – die wordt gesteund door de Ruslandvriendelijke Shor-partij – heeft ook herhaaldelijk opgeroepen tot het aftreden van de pro-Europese president Maia Sandu.

De leider van de Shor-partij, die zes zetels heeft in de wetgevende macht van Moldavië met 101 zetels, is momenteel in ballingschap in Israël. Shor, een Moldavische oligarch, is betrokken bij een bankdiefstal van $ 1 miljard en werd onlangs genoemd als werkend voor Russische belangen op een sanctielijst van het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken.

De grenspolitie in het land van zo’n 2,6 miljoen mensen zei zondag dat 182 buitenlanders de afgelopen week de toegang tot Moldavië was geweigerd. Onder hen was een “mogelijke vertegenwoordiger” van de Russische particuliere militaire Wagner Group, die momenteel betrokken is bij een groot deel van de gevechten in buurland Oekraïne.

Het nationale anticorruptiebureau van Moldavië zei een dag eerder dat het meer dan 220.000 euro in beslag had genomen in een zaak van vermeende illegale financiering van de Shor-partij door een georganiseerde misdaadgroep.

Ambtenaren zeiden dat autozoekingen van “koeriers” van partijen contant geld in verschillende valuta’s hadden gevonden, verpakt in enveloppen en tassen. Het bureau zei dat het geld opzij was gezet om “het transport te betalen en mensen te belonen die naar de door de partij georganiseerde protesten komen”.

Afzonderlijk zei de politie zondag dat ze 54 demonstranten hadden aangehouden die “twijfelachtig gedrag” vertoonden of verboden voorwerpen bij zich hadden, waaronder een mes.

De Oekraïense president Volodymyr Zelensky zei vorige maand dat Kiev informatie had onderschept die erop wees dat Moskou plannen had “om de democratie van Moldavië te breken en de controle over Moldavië te vestigen”.

Moskou probeert invloed te behouden

Moldavië, ingeklemd tussen Oekraïne en Roemenië, is militair neutraal, maar heeft sinds vorig jaar de officiële status van kandidaat-lidstaat van de Europese Unie.

Het Kremlin heeft getracht post-Sovjetstaten zoals Oekraïne en Moldavië binnen zijn invloedssfeer te houden, hoewel beide landen naar het Westen hebben gedraaid.

Rusland heeft nog steeds een aanzienlijke invloed in Moldavië, met name in de oostelijke afgescheiden regio van Moldavië, Trans-Dnjestr, waar Moskou militair aanwezig is. Hoewel het Kremlin officieel verwijst naar de troepenmacht van sommigen daar als vredeshandhavers, steunen ze de separatisten die op Moskou zijn gericht en die daar actief zijn.

Trans-Dnjestr scheidde zich af van Moldavië na het uiteenvallen van de Sovjet-Unie in 1991, waarbij pro-Russische separatisten vochten tegen de Moldavische regeringstroepen.

rc/fb (AFP, AP)