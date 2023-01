Moises Caicedo zu Arsenal, Enzo Fernandez zu Chelsea, Pedro Porro zu Tottenham und Schock-Wechsel von Jorginho

Der Tag der Transferfrist ist endlich da und es gibt noch viel zu tun.

Premier League-Klubs an beiden Enden der Tabelle bemühen sich, Last-Minute-Deals zu sichern, bevor sie in der zweiten Halbzeit um Besteck oder Überleben kämpfen.

Getty Enzo Fernandez wird weiterhin mit einem großen Wechsel zu Chelsea in Verbindung gebracht

Eine späte Ankunft könnte auch den Unterschied ausmachen, ob Sie auf den Champions-League-Plätzen landen und die Top-4-Lücke näher denn je ist.

Vor diesem Hintergrund prüft talkSPORT.com zehn potenzielle Transfers, die unterzeichnet werden könnten, bevor die Uhr am Dienstag um 23 Uhr schlägt …

Enzo Fernández zu Chelsea

Chelsea hat bereits die Transferrekorde im Januar gebrochen, nachdem er sieben Spieler verpflichtet hatte, wobei Mykhailo Mudryk mit 88 Millionen Pfund von Shakhtar Donetsk die größte Investition machte.

Aber sie haben sich vor Ablauf der Frist dem Magic Eight Ball zugewandt, der ihnen klar sagte, dass sie für Fernandez einen britischen Rekord von 105 Millionen Pfund aufstellen sollten.

talkSPORT enthüllte, dass die Blues für den Mittelfeldspieler zurückkehrten, der die Weltmeisterschaft gewann, nachdem Brighton sich geweigert hatte, Moises Caicedo zu verkaufen.

Und jetzt hat Chelsea, der Anfang des Monats persönliche Bedingungen mit Fernandez vereinbart hatte, nur um mehrere von Benfica abgelehnte Angebote zu sehen, ein Angebot eingereicht, das die Buy-out-Klausel des 22-Jährigen erfüllt. Die Gebühr könnte auf 115 Millionen Pfund steigen, einschließlich Boni.

Getty Chelsea bricht den britischen Transferrekord für Fernandez

Conor Gallagher nach Newcastle/Everton/Crystal Palace/West Ham

Sollte es Chelsea gelingen, Fernandez zu verpflichten, müsste Graham Potter seinen Kader verkleinern und Gallagher könnte zum Ausgang gehen.

Der englische Nationalspieler ist in dieser Saison nur neun Mal in der höchsten Spielklasse gestartet und wird nun in der Hackordnung weiter nach unten fallen.

talkSPORT geht davon aus, dass Everton ein Angebot im Wert von 45 Millionen Pfund eingereicht hat, aber Gallagher würde einige Überzeugungsarbeit brauchen, um sich den kämpfenden Toffees anzuschließen.

Newcastle gehört zu den Vereinen, die nach dem bevorstehenden Abgang von Jonjo Shelvey an einer möglichen Ausleihe interessiert sind, aber Chelsea könnte zögern, die Suche der Magpies nach einem Platz in der Champions League zu verstärken.

Es wird angenommen, dass Gallagher an einem Wiedersehen mit Patrick Vieira im Crystal Palace interessiert ist, wenn Chelsea einer Leihe zustimmt, während West Ham vermutlich ebenfalls involviert ist.

Rex Gallagher könnte vor dem Stichtag im Januar einen späten Schritt machen

Moises Caicedo zu Arsenal

Caicedo hat bereits deutlich gemacht, dass er hofft, dass er nächsten Monat nicht mehr in Brighton ist, nachdem er auf seinen Social-Media-Konten gepostet hat, in dem er darum bittet, das Amex-Stadion zu verlassen.

Arsenal ist bereits mit zwei Angeboten für den ecuadorianischen Mittelfeldspieler gescheitert, aber ein letzter Schubs könnte ausreichen, um seine Bewertung zu erfüllen.

Mikel Arteta bleibt unabhängig von Caicedos Zukunft knapp im Mittelfeld, da Arsenal einen ersten Titel in der Premier League seit fast zwei Jahrzehnten jagt.

Und die Verzweiflung der Gunners nach Verstärkung könnte dazu führen, dass sie ihr langjähriges Interesse an Youri Tielemans wiederbeleben, der sich in den letzten sechs Monaten seines Leicester-Vertrags befindet.

Getty Arsenal und Chelsea sind beide scharf auf den 21-Jährigen

Jorginho zu Arsenal

Der Italiener hat sich für Gunners-Chef Arteta als Schock-Alternative zu Brightons Caicedo herausgestellt.

Der 31-Jährige befindet sich in den letzten sechs Monaten seines Vertrags an der Stamford Bridge und Chelsea könnte ihn diesen Sommer ablösefrei verlieren.

Arteta war Pep Guardiolas Assistent, als Manchester City es verpasste, Jorginho 2018 von Neapel zu Chelsea zu verpflichten.

Und der Spanier versuchte erneut, den Mittelfeldspieler am Stichtag 2020 für Arsenal zu verpflichten, bevor Thomas Partey von Atletico Madrid kam.

AFP Jorginho wurde mit einem Schockwechsel zu Arsenal in Verbindung gebracht

Hakim Ziyech zu Paris Saint-Germain

Ein weiterer Spieler, der an der Stamford Bridge aus der Tür gehen könnte, ist Ziyech, der Anfang Januar mit Everton in Verbindung gebracht wurde.

TalkSPORT geht jedoch davon aus, dass Chelsea Gespräche mit dem französischen Giganten PSG über einen Umzug am Stichtag aufgenommen hat.

Der marokkanische Star kam im Sommer 2020 im Rahmen eines Big-Money-Deals von Ajax zu den Blues, hatte jedoch Mühe, einen regulären Startplatz zu halten.

Getty Bei einem Wechsel zu PSG würde sich Ziyech mit seinem marokkanischen Teamkollegen Achraf Hakimi zusammenschließen

Harry Maguire zu Inter Mailand

Der Kapitän von Manchester United könnte dem Ex-Verteidiger der Red Devils, Chris Smalling, folgen und einem kühnen Wechsel nach Italien zustimmen.

Maguire hat seit der Wiederaufnahme der Saison nach der Weltmeisterschaft nur drei Spiele gestartet, obwohl er in Katar 2022 jedes Spiel für England unter Gareth Southgate bestritten hat.

Er stand Anfang dieses Monats auf der Transfer-Wunschliste von West Ham, aber es wird angenommen, dass United daran interessiert ist, ihn mindestens bis zum Sommer zu behalten.

Inter Mailand könnte diese Entschlossenheit nun vor Ablauf der Frist als Ersatz für den von PSG gebundenen Milan Skriniar testen.

Maguire konnte Raphael Varane oder Lisandro Martinez in dieser Amtszeit nicht verdrängen

Joao Cancelo zum FC Bayern München

Der FC Bayern München bestätigt die Verpflichtung des vielseitigen Außenverteidigers von Manchester City auf Leihbasis bis zum Saisonende.

Der portugiesische Nationalspieler war in den letzten drei Spielen von City ein ungenutzter Ersatz, nachdem er unter Chef Pep Guardiola in Ungnade gefallen war.

Cancelo wurde in den letzten beiden Saisons jeweils zum PFA Premier League Team des Jahres ernannt, ist aber bereits in Deutschland gelandet.

Die Bayern, langjährige Bewunderer des 28-Jährigen, werden wahrscheinlich eine Kaufoptionsklausel in den Vertrag aufnehmen.

Getty Das kam aus dem Nichts

Pedro Porro zu Tottenham

Der einmalige Wechsel des Spaniers nach Nord-London wird nach einer Achterbahn-Transfer-Saga untergehen.

Spurs hatte einen Ratenzahlungsplan ausgearbeitet, um die 40-Millionen-Pfund-Freigabeklausel des 23-Jährigen zu bezahlen, aber die Gespräche kamen am Montagmorgen ins Stocken.

Berichte in Portugal deuteten sogar darauf hin, dass Man City den Deal kapern könnte, indem er die Rückkaufklausel in seinem Vertrag nach Cancelos bevorstehendem Ausstieg auslöst.

Aber der Umzug nach Nord-London ist wieder im Gange, und Porro wird am Dienstag nach einem Durchbruch bei den Verhandlungen medizinisch untersucht.

Getty Porro hat sich bereits von den Sporting-Fans verabschiedet

Sander Berge nach Fulham

Der norwegische Mittelfeldspieler wird seit dem Abstieg von Sheffield United im Jahr 2021 mit einer Rückkehr in die englische Top-Liga in Verbindung gebracht.

Berge, der mit Liverpool und Chelsea in Verbindung gebracht wurde, wird nun endlich seine Chance bekommen, nachdem Fulham um seine Unterschrift ins Rennen gegangen ist.

Die Blades unterliegen weiterhin einem Transferembargo und müssen Gelder aufbringen, um die ausstehenden Schulden zu bezahlen, und Berge ist einer ihrer wichtigsten Aktivposten.

Der 24-Jährige wurde aufgrund der Ungewissheit über seine Zukunft aus dem Kader für das 3: 3-Unentschieden von United gegen Wrexham gestrichen.

Getty Berge wird stark mit einem Wechsel zu Fulham in Verbindung gebracht

Kamaldeen Sulemana nach Everton

Die Toffees haben ein Loch in der Größe von Anthony Gordon in ihrem Kader und bemühen sich, den neuen Chef Sean Dyche im Kampf um den Abstieg mit frischem Angriffsimpuls auszustatten.

Wechsel für Gallagher und Thorgan Hazard von Borussia Dortmund wurden angepriesen, aber Rennes-Flügelspieler Sulemana sieht am wahrscheinlichsten aus.

Southampton war bereits in Gesprächen über einen Wechsel für den breiten Stürmer, aber jetzt könnte Everton besser in der Lage sein, den mit 30 Millionen Pfund bewerteten Star zu landen.

AFP Sulemana wird von Everton und Southampton verfolgt

Keylor Navas nach Nottingham Forest

Der PSG-Torhüter stand im Mittelpunkt eines Transfer-Tauziehens zwischen Forest und Cristiano Ronaldos saudischem Klub Al-Nassr.

Der 36-Jährige entschied sich für die Premier League gegenüber einem Rekordzahltag im Nahen Osten, und die Gespräche zwischen den Vereinen dauern an.

PSG soll zögerlich sein, Navas gehen zu lassen, und würde lieber Forest stattdessen seinen Teamkollegen Sergio Rico verpflichten.

Steve Cooper wurde zu einer späten Rückkehr auf den Transfermarkt gezwungen, nachdem Dean Henderson eine Oberschenkelverletzung erlitten hatte.

Getty Navas könnte PSG gegen einen Abstiegskampf in der Premier League eintauschen

Es wird ein verdammter Deadline-Day.

