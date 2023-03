Ecuador international Moises Caicedo heeft een nieuw langlopend contract getekend bij Brighton.

Caicedo heeft zijn toekomst op lange termijn aan de club verbonden door een nieuw contract af te sluiten dat loopt tot 2027, met een cluboptie voor een extra jaar.

De 21-jarige is sinds zijn volledige Premier League-debuut in april vorig jaar vrijwel altijd aanwezig geweest in het eerste elftal van Brighton.

Hoofdcoach Roberto De Zerbi zei: “Dit is fantastisch nieuws voor de club, onze fans, voor mij en vooral voor Moises. Het zal ons sterker maken terwijl we onze doelen op het veld naderen.”

De middenvelder kwam in februari 2021 over van Independiente del Valle, voordat hij de eerste helft van het volgende seizoen op huurbasis doorbracht bij het Belgische Beerschot.

Caicedo zag Brighton in januari twee biedingen op hem van Arsenal afwijzen, terwijl Chelsea naar verluidt ook geïnteresseerd was.

Caicedo vertelde Brighton dat hij wilde vertrekken in een open brief op sociale media, maar hij bleef aan de zuidkust en heeft nu 29 Premier League-wedstrijden gespeeld voor de Seagulls.

Estupinan en March keren terug

Pervis Estupinan zou dit weekend kunnen terugkeren voor Brighton





Pervis Estupinan en Solly March zijn beschikbaar voor Brighton voor het bezoek van West Ham dit weekend na het missen van de midweekse FA Cup-overwinning in Stoke.

Danny Welbeck is ook fit, terwijl Billy Gilmour in de selectie zit.

Levi Colwill is echter nog niet klaar om terug te keren en Yasin Ayari mist door ziekte.