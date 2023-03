Mohamed Salah is misschien wel een van de meest productieve doelpuntenmakers van de Premier League, maar zelfs de besten hebben een vrije dag.

De Liverpool-ster was vers van het scoren van een brace in hun 7-0 overwinning op rivaal Manchester United toen hij de taak kreeg om een ​​route terug te vinden in de wedstrijd voor Jurgen Klopp’s ploeg op zaterdagmiddag.

Salah schoot tegen Bournemouth zijn strafschop naast de paal

Met de Reds 1-0 achter tegen Bournemouth, zag Diogo Jota zijn kopbal richting doel geblokkeerd worden door de arm van Cherries’ verdediger Adam Smith, wat leidde tot een langdurige VAR-call die uiteindelijk in het voordeel van Liverpool viel.

Toen Salah naar voren stapte, verwachtte iedereen en iedereen dat de Egyptische koning het net zou laten uitpuilen, maar op de meest ongebruikelijke manier maakte de aanvaller er een behoorlijke puinhoop van.

De 30-jarige raakte de bal met zijn linkervoet en schoot zijn poging hoog en naast het doel, tot grote vreugde van de thuisfans in het Vitality Stadium.

Scott Minto had co-commentaardienst voor talkSPORT aan de zuidkust en hij kon gewoon niet geloven wat hij had gezien – het was de eerste keer in de Premier League dat Salah er niet in slaagde het doel vanaf de stip te raken.

Hij zei: “Wauw, wat een moment. Wat een moment in dit spel.

“Dat is een heel ongebruikelijk moment voor een speler van wie je zou verwachten dat hij de bal in het net schiet.

Het bleek kostbaar, want Bournemouth pakte drie waardevolle punten dankzij het doelpunt van Billing

talkSPORT de plek om op de radio te gaan terwijl BBC 5 Live Sport trekt te midden van de rij van Gary Lineker BBC haalt Football Focus en Final Score weg terwijl Alex Scott en Jason Mohammad weigeren te werken Ronaldo trapt met flessen en gooit de aanvoerdersband neer en fans scanderen de naam van Messi naar hem FIFA-chef Collina houdt vol dat de ellende van Man United bij Liverpool ten onrechte werd afgebroken Man United-fans sturen bericht naar De Jong als video van Pique en zijn vriendin weer opduikt Simon Jordan ‘bewondert’ Gary Lineker, maar mikt op Ian Wright na MOTD-boycot





“Het was een hele slechte penalty, en die laatste pass (nadat hij een nietsbal rechtstreeks in de armen van de doelman schoot) vatte echt zijn prestatie samen.

“Hij is zo teleurstellend geweest.”

Die penaltymisser kwam Liverpool, dat dankzij Philip Billing tot een 1-0-nederlaag zakte, zeker duur te staan.

Als gevolg hiervan miste de ploeg van Klopp de kans om naar de vierde plek in de Premier League te gaan, waardoor Tottenham de kans kreeg om de laatste plek in de Champions League tegen Nottingham Forest stevig vast te pakken.