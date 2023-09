Liverpool hat ein 150-Millionen-Pfund-Angebot für Mohamed Salah vom saudischen Pro-League-Klub Al Ittihad abgelehnt.

Der Stürmer von Liverpool steht weiterhin auf einer Liste von Spielern, die Saudi-Arabien verpflichten möchte, aber eine anfängliche Bif von 100 Millionen Pfund – eine Erhöhung auf 150 Millionen Pfund – wurde abgelehnt.

Liverpool besteht immer noch darauf, dass der Ägypter nicht zu verkaufen ist.

Während das Transferfenster der Premier League heute Abend um 23:00 Uhr schließt, können Vereine der Saudi Pro League für fast eine weitere Woche Neuverpflichtungen tätigen, da ihr Transferfenster am 7. September endet.

Sie sind bereit, Salah 1,5 Millionen Pfund pro Woche zu zahlen.

Weitere folgen…

