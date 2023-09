Mohamed Salahs potenzieller Transfer zur Saudi Pro League könnte die unwahrscheinlichsten Freunde und Feinde mit sich bringen.

Der Liverpooler Superstar ist Gegenstand eines 150-Millionen-Pfund-Angebots des Ligameisters Al Ittihad, und talkSPORT geht davon aus, dass ein weiteres atemberaubendes Angebot auf dem Weg ist.

6 Salah wird von Al Ittihad gesucht Bildnachweis: Getty

6 Wo er sich mit jemandem verbinden konnte, der ihm seinen schlimmsten Abend im Fußball beschert hat Bildnachweis: Getty

Jürgen Klopp besteht darauf, dass sein treuester Torschütze nicht käuflich ist, aber es geht um Geld, und Al Ittihad ist ein Team, zu dem man nur schwer Nein sagen kann.

Fragen Sie einfach seinen ehemaligen Teamkollegen Fabinho und den Weltmeister N’Golo Kante, während selbst der portugiesische Superstar Jota ihre Annäherungsversuche nicht ablehnen konnte, obwohl seine Karriere noch in den Kinderschuhen steckte.

Vor ihnen allen war es wohl der größte Deal in der Geschichte der Liga, der im Dezember sogar Cristiano Ronaldo zu Al Nassr in den Schatten stellte.

Und es ist etwas, mit dem Salah angesichts seiner Geschichte vielleicht nicht allzu zufrieden ist.

Der vierfache Champions-League-Gewinner Karim Benzema entschied sich weniger als ein Jahr nach seinem Ballon d’Or-Sieg für Al Ittihad und ebnete damit anderen auf dem Höhepunkt ihrer Kräfte den Weg zum Sprung.

Salah mag mit seinen 31 Jahren zwar einer von ihnen sein, aber zunächst könnte er den Anblick seines potenziellen neuen Teamkollegen satt haben.

Der Ägypter traf sieben Mal auf den französischen Spitzenspieler und hat kein einziges Spiel gewonnen.

Tatsächlich hat er in diesem Zeitraum nur ein einziges Unentschieden erzielt, und zwar während eines Champions-League-Viertelfinalspiels für Real im Jahr 2021.

6 Benzema demütigte einen benommenen Karius

6 Salah blieb in Scherben zurück

Gegen den verletzungsgeplagten FC Liverpool war es bei dieser Gelegenheit kein Spiel, aber die anderen Duelle hinterließen einige der größten Narben in Salahs Karriere.

Im Champions-League-Finale 2018 verließ der Stürmer nach einer Auseinandersetzung mit Sergio Ramos unter Tränen das Spielfeld, während Karim Benzema den 3:1-Sieg auslöste, indem er einen alptraumauslösenden Fehler von Loris Karius ausnutzte.

Im Jahr 2022 verlor Salah sein zweites Champions-League-Finale, erneut gegen Benzema, als Thibaut Corutois ihn bei einem 1:0-Sieg in Paris ausschaltete.

Und letztes Jahr lief es im Achtelfinale genauso demütigend.

Salah und Dariwn Nunez brachten Liverpool im Hinspiel innerhalb von 14 Minuten mit 2:0 in Führung, unterlagen am Ende aber unwiederbringlich einer 2:5-Heimniederlage.

Wenn es für Salah also nicht seltsam genug ist, seinen Arm auf Benzemas Schulter zu legen, um Fotos vor dem Anpfiff zu machen, dann wird ihn das im Jeddah-Derby erwarten.

Der Anti-Benzema für Salahs Karriere, Roberto Firmino, wird auf der anderen Seite für Al Ahli auflaufen, nachdem er seinem ehemaligen Flügelspieler an der Anfield Road zu einer der legendärsten Karrieren Englands verholfen hat.

6 Firmino könnte Salahs größter Rivale sein Bildnachweis: Getty

6 Die beiden bildeten eine der größten Frontlinien aller Zeiten in Liverpool Bildnachweis: Getty – Mitwirkender

Die beiden gewannen in einem Dreizack mit Sadio Mane in Liverpool alle möglichen Trophäen, wo ihre oft unspielbaren vorderen Drei dank Firminos Magie funktionieren konnten.

Und Salah lobte den Brasilianer nach seinem Abgang in diesem Jahr überschwänglich und zeigte damit, wie seltsam es wäre, gegen ihn anzutreten.

„Ich denke, es ist seine Fähigkeit, im Spiel alles zu geben und sich auch für die Mannschaft zu opfern“, sagte Salah.

„Er spielt einfach für die Mannschaft. Ihm geht es nicht so sehr darum, zu punkten, er möchte einfach nur sein Spiel genießen und Fußball spielen und möchte, dass die Mannschaft gewinnt.“

„Ich denke, er ist einer von denen, die am meisten geliebt werden, weil ihn jeder mag. Er ist wirklich ruhig und lächelt immer. Und wie ich schon sagte: Wenn man sieht, wie sich jemand für die Mannschaft opfert, sieht man, dass ihn hier alle lieben.“

Das Jeddah-Derby ist eine 70-jährige Angelegenheit, die bekanntermaßen eine der härtesten in Saudi-Arabien ist, was bedeutet, dass Salah sich möglicherweise schnell darauf einstellen muss, wer sein Freund und wer sein Feind ist, wenn er einen Wechsel in den Nahen Osten besiegelt.