Mohamed Salah werd de topscorer aller tijden van Liverpool in de Premier League nadat hij zijn 129e doelpunt voor de club scoorde met een dubbel in de sensationele 7-0 overwinning op Manchester United.

De 30-jarige sprong over het vorige record van Robbie Fowler van 128 doelpunten, nadat hij eerdere clublegendes Steven Gerrard (120) en Michael Owen (118) al had overtroffen.

Dit seizoen worstelde de Egyptische international voor het doel, te midden van een bredere vormdaling bij Jürgen Klopp’s ploeg – maar Salah verlengde zijn seizoensscore naar 11 met de winnende dubbel op Anfield.

Zijn explosieve, inaugurele seizoen 2017/18 op Merseyside blijft zijn meest vruchtbare – hij scoorde 32 doelpunten om de Gouden Schoen te claimen.

Dat totaal vertegenwoordigt een recordrendement ooit in een Premier League-seizoen van 38 wedstrijden en hij is sindsdien in elk volledig seizoen meer dan 19 doelpunten blijven maken.

In termen van tegenstanders heeft Salah nu een record van 10 competitiedoelpunten gescoord voor Liverpool tegen de kant die hij zondag hielp vernietigen, Manchester United.

De Egyptenaar heeft ook negen keer gescoord tegen Watford en West Ham, terwijl zijn best scorende ratio tegen Leeds is – met zeven doelpunten in slechts vijf optredens.

Salah staat ook op het punt om de topscorer aller tijden van de Premier League te worden voor linksbenige goals met 102 tot nu toe – maar zijn beide goals tegen Manchester United en zijn treffer tegen Wolves halverwege de week werden afgemaakt met zijn rechterschoen.

Slechts acht van Salah’s 129 doelpunten werden van buiten het strafschopgebied afgevuurd, terwijl de meerderheid van rechts van het midden kwam, tussen de 6 en 18 meter lijn – wanneer hij vanaf zijn favoriete rechterflank naar binnen snijdt.

Inderdaad, Salah’s rentree als brede aanvaller veranderde waarschijnlijk de verwachtingen van een traditionele ‘vleugelspeler’, maar de heatmaps hieronder laten zien dat hij de afgelopen twee seizoenen dicht bij de zijlijn is gekomen.

Je kunt de onderstaande interactieve tabel gebruiken om door alle 129 Premier League-goals van Salah voor Liverpool te bladeren en te filteren, helemaal terug tot zijn allereerste in een 3-3 gelijkspel tegen zijn favoriete tegenstander, Watford…