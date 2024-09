Voor een brief van prinses Diana zal de Britse rechtbank van Mohamed Al-Fayed op de hoogte worden gesteld. Er zijn meer partners en een betere Harrods-Besitzer die de Frauen zeer goed heeft geholpen.

Sinds het verleden zijn er veel schuldige uitspraken gedaan tegen de voormalige Harrods-inwoner Mohamed Al-Fayed in Raum. Der Vater von Prinzessin Diana’s letztem Partner Dodi Al-Fayed soll unter zijnem in seinem Londoner Luxuskaufhaus Frauen missbraucht, gewaltigt en sexuell beästigt haben. Gegenüber Sky News gab Dai Davies, het voormalige hoofd van de Royal Security Services, het koningspaleis voor Mohamed Al-Fayed.

Aangeboden, de 37 meest voorkomende oproepen, beschrijven in het afgelopen jaar in het jaar 94 jaar geleden als «Monster». Er is ook de mogelijkheid om een ​​relatie met uw vrienden te hebben en hen te verwelkomen, die aanwezig zullen zijn in het huis van uw chef-kok. En de veiligheidschef Davies concludeert: „Ik zou gelukkig zijn met mijn familie, zou een familielid van mijn eigen familie zijn, zou gelukkig zijn met mijn koning en mijn broer en mijn moeder, prinses Diana.“

In juli 1997, een Monat voor mijn tragische Tod in Parijs, met Prins Diana met haar Sohnen Prins Harry en Prins William tatsächlich met de Einladung van Mohamed Al-Fayed en signaal Frau in de Urlaub in mijn Huis in St. Tropez. Dat was de verantwoordelijkheid van de voormalige Veiligheidschef Davies, die actief zou worden.

«Ihre Majestät is zelfbewust»

Als er Urlaubsplänen der Royals erfuhr zou zijn, zou daar “entsetzt” zijn. “Ik zou me bewust zijn van de gevolgen van enkele Anguiligungen, die zich in Umlauf bevonden”, aldus Davies. Ook zijn er mensen die de koninklijke familie op de hoogte houden. Davies nam contact op met Lord Robert Fellowes, de Privatsekretär der Königin en Ehemann von Prinzessin, Diana’s alterer Schwester Lady Jane Spencer. Maar in één telefongespräch habe dieser ihm empty mitgeteilt: «Ihre Majestät ist sich dessensst.»

De familie van de koning zal gezegend worden met de eer van Prins Harry en de getalenteerde koning Prins William, het land zal verloren gaan en na St. Tropez zal het in de toekomst gedeeld worden met Al-Fayeds, zo meldt Davies later.