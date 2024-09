Er war der Kaufhauskönig Englands und führte das Traditionshaus Harrods. Sein Sohn Dodi (†42) starb an der Seite von Prinzessin Diana (†36) und hinterließ einen öffentlich trauernden und wütenden Vater.

Mohamed Al-Fayed (†94) führte im Schatten des Palastes ein verschwenderisches Leben, das nun von schweren Vorwürfen überschattet wird. Dem 2023 verstorbenen Milliardär werden sexuelle Übergriffe, darunter Vergewaltigung und körperliche Gewalt vorgeworfen.

Ein Missbrauchsskandal aus dem Jenseits!

1996: Mohamed Al-Fayed (r.) hinter Königin Elizabeth (†96) bei der Royal Windsor Horse Show Foto: ddp/CAMERA PRESS/Srdja Djukanovic

Für die Dokumentation „Al-Fayed: Der Raubvogel von Harrods“ haben BBC-Journalisten die Aussagen von mehr als zwanzig Frauen ausgewertet – ihre Vorwürfe sind schockierend.

Fünf ehemalige Mitarbeiter erheben Anklage Al-Fayed von Vergewaltigung, fünf Frauen zeigten versuchte Vergewaltigung an, 13 weitere sagten, sie seien von ihm sexuell belästigt worden. Und Harrods soll die Übergriffe vertuscht haben.

Auf einer Pressekonferenz sagte eines der mutmaßlichen Opfer, die ehemalige Harrods-Mitarbeiterin Natacha, aus. Sie war 19, als Al-Fayed sie missbraucht haben soll. Sie erinnert sich: „Mohamed Al-Fayed, mein Chef, der Mensch, für den ich arbeitete, warf sich auf mich. Ich fiel zu Boden, er auf mir, aber ich schaffte es, ihn wegzutreten und mich zu befreien.“

Von 1985 bis 2010 besaß Mohamed Al-Fayed das Londoner Kaufhaus Harrods. Im Mai 2010 verkaufte er es für rund 1,7 Milliarden Euro an den Investor Qatar Holding. Es ist eines der exklusivsten Kaufhäuser der Welt Foto: Getty Images

37 Frauen beschuldigen Mohamed Al-Fayed

In der Vergangenheit hatte es immer wieder Vorwürfe gegen Mohamed Al-Fayed gegeben – unter anderem von einer 15-Jährigen. Die Ermittlungen wurden jedoch eingestellt. Bislang haben insgesamt 37 Frauen den Geschäftsmann angeklagt.

Dem Bericht zufolge rief Mohamed Al-Fayed regelmäßig weibliche Angestellte abends in seine Londoner Wohnung, um sie zu Überstunden zu zwingen, dann sei er aggressiv geworden.

Beim „Harrods“-Sommerschlussverkauf 2005 spielte Al-Fayed mit der Halskette im Ausschnitt der Schauspielerin Brittany Murphy (†32) Foto: interTOPICS

1997 eröffnet Schauspielerin Daryl Hannah (63) den Verkauf. Al-Fayed wedelt mit den Händen vor ihrem Gesicht – ein unangenehmer Moment Foto: Shutterstock

„The Crown“ half bei den Ermittlungen

In der fünften Staffel des Netflix-Hits „ Die Krone „Mohamed Al-Fayed tritt auf. Viele Opfer waren über seine sympathische Darstellung so empört, dass sie beschlossen, auszusagen.

Was in der Sendung offenbar verschwiegen wird: Sein Ruf in britischen Kreisen war nie der beste. BILD hat sich in London umgehört und mit einer Society-Dame gesprochen, die anonym bleiben möchte. Sie bestätigt: „Al-Fayed hat jahrelang alles versucht, um Teil der britischen Gesellschaft zu werden, aber es ist ihm nie gelungen.“

Sie weiß auch, dass ihm sein zweifelhafter Ruf vorauseilte. Deshalb ist sie sicher: „Viele Lords und Ladies im englischen Adel und in der Gesellschaft sind nun froh, dass Al Fayed zur Rechenschaft gezogen wird.“

„The Crown“ zeigt den sozialen Aufstieg eines Mannes, der verzweifelt nach Anerkennung sucht. Doch seit Jahren kursieren in England Gerüchte über Al-Fayeds kriminelle Aktivitäten (gespielt von Salim Daw, 74, rechts). Viele Menschen fanden seine Darstellung zu positiv Foto: Keith Bernstein/Netflix

Durch die Liaison mit seinem Sohn Dodi (†42) kam Mohamed seinem Ziel, den britischen Royals und damit der High Society nahe zu sein, ein Stück näher. Dennoch blieb ihm die Anerkennung des britischen Königshauses zeitlebens verwehrt. Al-Fayed warf dem Königshaus bis zuletzt vor, den Unfall, bei dem Dodi und Diana ums Leben kamen, initiiert zu haben. Foto: Patrick Bar/AP

Was kommt als nächstes für „Harrods“?

Der internationale Luxuskonzern hinter „Harrods“, Qatar Holding, rechnet mit Schadensersatzforderungen in zweistelliger Millionenhöhe. Auch der Imageschaden für die Marke ist immens. Wie BILD erfuhr, fanden bereits erste Krisentreffen statt.

Kann ein Toter strafrechtlich verfolgt werden?

Sollten die Ansprüche noch zu Lebzeiten des Angeklagten geltend gemacht werden und dieser verstirbt, gehen sie auf die Hinterbliebenen über. Denkbar ist, dass die Frauen – zu Recht oder zu Unrecht – versuchen, Druck auf Al-Fayeds Erben auszuüben. Diese könnten sich gezwungen sehen, die Vorwürfe durch finanzielle Entschädigungen aufzuklären.

Das Anwaltsteam beschrieb den Fall in seinen Dimensionen als vergleichbar mit der Fall Jeffrey Epstein (†66)Und der Aufarbeitungsprozess hat gerade erst begonnen.