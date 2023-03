Inwoners van Wiesbaden, in de deelstaat Hessen, waren onlangs getuige van een politiek schandaal. Bij de introductie van het programma van het International May Festival maakte theaterregisseur Uwe Eric Laufenberg bekend dat de Russisch-Oostenrijkse sopraan Anna Netrebko op het evenement zou optreden.

“Mevrouw Netrebko heeft niets verkeerds gedaan. Er is een wijdverspreide hysterie die haar ergens de schuld van wil geven, een soort morele hysterie. Als we elke persoon die zich naast Poetin liet fotograferen zouden nemen en…”

Halverwege een zin onderbrak hij zijn toespraak en wendde zich tot de burgemeester van Wiesbaden, Gert-Uwe Mende, en vroeg: “Dus hetzelfde geldt voor de stad Wiesbaden en haar gouden gastenboek? Staat Poetin er nog in? Misschien kan iemand het laten verwijderen? “

Het Gouden Boek van Wiesbaden, gebruikt voor prominente bezoekers om hun bezoek te herdenken, heeft inderdaad een inzending van de Russische president Vladimir Poetin. Het werd ook ondertekend door voormalig bondskanselier Angela Merkel. De twee staatsleiders ontmoetten elkaar in 2007 in Wiesbaden voor wat vroeger jaarlijks overleg tussen beide regeringen was.

‘Toen was de wereld nog op orde’

Poetin liet ook een briefje achter in andere Gouden Boeken van andere steden in heel Duitsland, zoals Hannover, Hamburg en Berlijn. In de Beierse stad Aying, nabij München, werd op 11 oktober 2006 de allereerste vermelding in het gouden gastenboek geschreven en begint met de woorden: “Bezoek van Zijne Excellentie, de president van de Russische Federatie, Vladimir Vladimirovitsj Poetin…”

Poetin’s inzending in Aying’s Gouden Boek was de eerste die verscheen in 2006 Afbeelding: Frank Mächler/dpa/picture-alliance

Op de vraag of hij nu spijt heeft van deze inzending, zei de burgemeester van Aying, Peter Wagner: “Toen we het boek toen kochten en lieten signeren, was de wereld nog in orde. We hadden nog steeds goede banden met Rusland. Terugkijkend heb ik dat niet’ Ik keur het niet goed dat hij in ons gastenboek staat. Ik keur ook niet goed wat Poetin in Oekraïne doet.”

Maar Wagner wees er ook op dat andere steden veel oudere boeken hadden met historische aantekeningen van figuren als Adolf Hitler. Het Gouden Boek van Frankfurt werd niet alleen door Hitler ondertekend, maar ook door andere nazi-boegbeelden als Hermann Göring en Heinrich Himmler.

Na de Tweede Wereldoorlog ontspon zich een controversieel debat over hoe om te gaan met deze inzendingen. Sommigen stelden voor om ze te verwijderen. Maar ze bleven, en naarmate de tijd verstreek, voegden andere historische figuren zoals Margaret Thatcher, Nelson Mandela en de Dalai Lama hun namen toe aan het boek. In een symbolisch gebaar werden echter 13 pagina’s leeg gelaten na de door de nazi’s ondertekende pagina’s.

Wagner heeft voorgesteld om de inzending van Poetin in het gastenboek van de stad achter te laten. “Het is een kroniek van hedendaagse gebeurtenissen”, betoogde hij, eraan toevoegend dat het ongepast zou zijn om geselecteerde pagina’s van het boek te vernietigen. Voorlopig hebben ze echter de inzending van Poetin bedekt met een foto die is getekend door een Oekraïens kind dat vluchteling is.

Inzendingen van Philipp Lahm en prinses Victoria

Volgens de burgemeester van Aying hebben ook andere prominente figuren het Gouden Boek van de gemeenschap ondertekend, waaronder de voormalige premier van Beieren, Edmund Stoiber, en Victoria, kroonprinses van Zweden, evenals ereburgers van de stad. De voormalige aanvoerder van het Duitse nationale voetbalelftal, Philipp Lahm, trouwde in Aying en nam ook de tijd om het gastenboek te tekenen.

Maar het is een ironische speling van het lot dat Aying eigenlijk nooit directe banden met Rusland heeft gehad. De stad kocht haar Gouden Boek pas in aanloop naar het bezoek van Poetin in 2006.

De deelstaatregering van Beieren wilde destijds een traditioneel Beierse avond organiseren voor hun Russische gast en zocht daarvoor een geschikte locatie.

“Ze wilden niet in München blijven, en Aying is slechts ongeveer 25 kilometer (15 mijl) verwijderd van de hoofdstad. We bieden lekker eten, dus besloten ze het evenement hier te houden”, herinnert burgemeester Wagner zich. “We hadden geen Gouden Boek, dus gingen we erop uit en kochten er een.”

Het Gouden Boek, ongeveer zes centimeter dik en in leer gebonden, wordt bewaard in het kantoor van de burgemeester en is niet beschikbaar voor het publiek. Hij zegt dat er nog niet veel inzendingen zijn – blijkbaar zijn er tot nu toe slechts 20 pagina’s gevuld.

Dresden: ‘Een donkere tijd in de geschiedenis van de stad’

Poetin heeft Dresden twee keer bezocht sinds hij president werd, maar hij heeft het Gouden Boek van de stad niet ondertekend Afbeelding: Peer Grimm/ZB/foto alliantie

De stad Dresden gaat op een andere manier om met het Gouden Boek. Geïnteresseerden kunnen het op speciaal daarvoor aangewezen data bezichtigen. Velen zijn bijvoorbeeld benieuwd naar wat de actrice Cate Blanchett schreef. Ze bezocht de stad in 2022 terwijl ze op de set was voor de film “Tar”, waarvoor ze een Oscar-nominatie ontving.

Wat Dresden echter niet heeft, is een gastenboek van Poetin. De perswoordvoerder van de stad, Kai Schulz, zei dat hij dit verbazingwekkend vond. “Poetin heeft vele jaren in Dresdem doorgebracht en voor de KGB gewerkt. Hij is hier met zijn eerste vrouw getrouwd en hier is zijn eerste kind geboren.”

Nadat hij president was geworden, bezocht Poetin tweemaal Dresden. “Bij elke gelegenheid accepteerde Poetin een uitnodiging van de federale regering. Een bezoek aan het stadhuis zou dus niet noodzakelijkerwijs op zijn agenda hebben gestaan”, zei Schulz.

Op de vraag of hij het een goede zaak vond dat Poetin zijn naam niet in het Gouden Boek van Dresden had achtergelaten, zei Schulz: “Als Poetin iets had achtergelaten, dan zou dat alleen maar betekenen dat hij de stad had bezocht en het gastenboek van de stad had ondertekend. De categorieën ‘goed’ of ‘slecht’ doen in dit opzicht niet ter zake.”

Hij voegde eraan toe dat hun Gouden Boek wel een aantal inzendingen bevatte van vertegenwoordigers uit St. Petersburg, een van de partnersteden van Dresden. Hoewel Dresden het partnerschap niet zonder meer had opgezegd, waren er momenteel geen gezamenlijke activiteiten aan de gang gezien de huidige situatie in Oekraïne.

Het Gouden Boek van Dresden bevat ongeveer 500 inzendingen. De eerste verscheen in 1949. Historici denken dat eerdere gastenboeken verloren zijn gegaan tijdens de Tweede Wereldoorlog.

“Een Gouden Boek is een bewijs van de tijd. Het is volkomen natuurlijk dat het ook donkere hoofdstukken uit de geschiedenis van een stad weerspiegelt”, legt Schulz uit. “Gemeentegeschiedenis en Gouden Boeken zijn een manier om te laten zien hoe de wereld verandert en hoe oorlogen overwonnen kunnen worden.”

Dit artikel is vertaald uit het Duits.