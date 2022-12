Mörder im Zentrum des Hit-Podcasts in Australien zu 24 Jahren Haft verurteilt

Es zog Vergleiche mit dem genredefinierenden „Serial“-Podcast in den USA, der eine entscheidende Rolle dabei spielte, die Verurteilung eines Mannes wegen Mordes an seiner Freundin aufzuheben.

Der Mord sei durch Dawsons „besitzergreifende Verliebtheit“ in seinen ehemaligen Schüler getrieben worden, die ihn dazu veranlasst habe, seine Frau zu töten, sagte Richter Ian Harrison am Freitag, als er die 24-jährige Haftstrafe verkündete.

Ein ehemaliger australischer Highschool-Lehrer, der wegen Mordes an seiner Frau verurteilt wurde, nachdem ein Hit-Podcast neue Beweise ans Licht gebracht hatte, wurde am Freitag zu 24 Jahren Gefängnis verurteilt.

Wir leben in einer Welt, in der Fakten und Fiktion verschwimmen

