Wenn es darum geht, Live-Action-Versionen von Animes zu erstellen, hatte Netflix bisher nicht viel Glück. Der berüchtigte Death-Note-Film aus dem Jahr 2017 stieß auf Kritik, die Cowboy-Bebop-Serie wurde bereits nach einer Staffel abgesetzt. Die neueste Produktion der Plattform widersetzte sich jedoch dem Trend.

One Piece, eine Live-Action-Serie basierend auf einem Manga von Eiichirō Oda, war ein überraschender Erfolg. Laut der Website von Netflix verzeichnete die Serie am ersten Wochenende nach ihrer Premiere ganze 18,5 Millionen Aufrufe.

Das Erfolgsgeheimnis liegt in der Beibehaltung des Geists des Originals sowie in der großartigen Besetzung, der einfallsreichen Szenografie und der hervorragenden CGI. Kein Wunder, dass die Fans sehnsüchtig auf den nächsten Teil der Serie warten. Hier finden Sie alles, was Sie über die zweite Staffel von One Piece wissen müssen.

Wenn Sie sich für Piratengeschichten interessieren, lesen Sie unseren Artikel über „Our Flag Means Death“, Staffel 2.

Netflix

An dieser Stelle, Netflix hat nicht bestätigt, dass die zweite Staffel von „One Piece“ produziert wird. Angesichts der Popularität der Show und des offenen Endes der ersten Staffel ist eine Fortsetzung jedoch wahrscheinlich.

Aufgrund des anhaltenden WGA- und SAG-AFTRA-Streiks, der viele Produktionen auf unbestimmte Zeit auf Eis gelegt hat, da Drehbuchautoren und Schauspieler um einen Deal mit den Studios kämpfen, ist es schwierig vorherzusagen, wann Staffel 2 auf Netflix erscheinen wird.

Die Produktion der ersten Staffel begann im Januar 2022 und endete im August 2022, doch ein Jahr später debütierte die Serie auf Netflix. Auf dieser Grundlage werden wir die zweite Staffel von One Piece wahrscheinlich erst 2025 oder später sehen.

Handlung der zweiten Staffel von One Piece

Der Manga von Eiichirō Oda ist eine der umfangreichsten japanischen Serien – er besteht aus über 1.000 Kapiteln, zusammengestellt in 106 Bänden. In der ersten Staffel der Serie hat Netflix nur 95 Kapitel adaptiert, was bedeutet, dass die Showrunner noch jede Menge Comic-Material zu bieten haben.

In Staffel 1 geht es um die Bildung der Besatzung, das Setzen gemeinsamer Ziele und den Kampf mit den Marines. In Staffel 2 wird wahrscheinlich die ernsthafte Schatzsuche beginnen, da die Strohhutpiraten beschlossen haben, zur Grand Line zu reisen. Die Reise wird wahrscheinlich nicht friedlich verlaufen: Die Besatzung muss sich ihren Weg durch einen Meeresstreifen namens „Calm Belt“ bahnen, der von riesigen Tieren bevölkert ist.

Netflix

Darüber hinaus werden die jungen Piraten wahrscheinlich weiterhin von Vizeadmiral Garp und den Marines verfolgt. Die Strohhutpiraten müssen möglicherweise mit der finsteren Organisation, den Barockwerken, kämpfen. Wie Sie sich vielleicht erinnern, tötete Roronoa Zoro in der ersten Folge der Serie eines seiner Mitglieder.

Es ist auch möglich, dass wir in Staffel 2 wieder auf weitere alte Feinde treffen, wie zum Beispiel Captain Alvida und Buggy the Clown.

Besetzung der zweiten Staffel von One Piece

Wenn die Serie grünes Licht für eine zweite Staffel erhält, können wir mit der folgenden Besetzung rechnen:

Iñaki Godoy – Monkey D. Ruffy

– Monkey D. Ruffy Mackenyu Arata – Lorenor Zorro

– Lorenor Zorro Emily Rudd – Nami

– Nami Jacob Romero Gibson – Lysop

– Lysop Taz Skylar – Sanji

Es besteht auch die mögliche Rückgabe von:

Langley Kirkwood – Captain Morgan

– Captain Morgan Aidan Scott – Helmeppo

– Helmeppo Ilia Isorelýs Paulino – Kapitän Alvida

– Kapitän Alvida Jeff Ward – Buggy der Clown

– Buggy der Clown Alexander Maniatis – Klahadore/Kuro

– Klahadore/Kuro Peter Gadiot – Shanks

– Shanks Steven John Ward – Dracule Mihawk

– Dracule Mihawk Craig Fairbrass – Chefkoch Zeff

In Verbindung stehende Artikel: