Behalten Sie Ihre Umhänge, denn „The Boys“ kommt für eine weitere Staffel auf Amazon Prime Video zurück. Die Spice Girls sind zurück, um gegen den verabscheuungswürdigen Homelander und den Rest der Sieben zu kämpfen.

Wir sind mit unseren Laseraugen durch das Netz geflogen, um alles zusammenzufassen, was wir wissen, um Sie auf die vierte Staffel vorzubereiten – lesen Sie weiter, um mehr zu erfahren.

Die Dreharbeiten für die neue Staffel der „Boys“ begannen Ende August 2022 und sind nun abgeschlossen.

Ursprünglich war geplant, dass die Serie nächstes Jahr Premiere feiern würde, aber dieser Termin könnte aufgrund des Autorenstreiks nach hinten verschoben worden sein, wie Showrunner Eric Kripke erklärt:

Ursprünglich war geplant, dass die Serie nächstes Jahr Premiere feiern würde, aber dieser Termin könnte aufgrund des Autorenstreiks nach hinten verschoben worden sein, wie Showrunner Eric Kripke am 28. Juni 2023 auf Twitter erklärte.

Amazon hat nicht bestätigt, wann die neue Staffel ausgestrahlt wird. Als Referenz: Hier debütierten die vergangenen Staffeln:

Staffel 1 – 26. Juli 2019

Staffel 2 – 4. September 2020

Staffel 3 – 3. Juni 2022

Besetzung der vierten Staffel der „Boys“ – wer kehrt zurück?

Anhand von Drehbildern und Interviews kennen wir die Darsteller, die definitiv zurückkehren werden. Sie sind:

Antony Starr als Homelander

Karl Urban als Billy Butcher

Jack Quaid als Hughie Campbell

Jessie T Usher als A-Train

Erin Moriarty als Annie/Starlight

Chace Crawford als The Deep

Laz Alonso als Muttermilch

Karen Fukuhara als Kimiko

Tomer Kapon als Frenchie

Cameron Crovetti als Ryan

Wir erwarten außerdem die Rückkehr von Folgendem:

Dominique McElligott als Königin Maeve

Claudia Doumit als Victoria Neuman

Giancarlo Esposito als Stan Edgar

Es wurde nicht bestätigt, dass Jensen Ackles als Soldier Boy zurückkommt, aber Showrunner Eric Kripke hat deutlich angedeutet, dass wir mehr von ihm in der Serie sehen werden.

Auch in dieser Saison gibt es einige Neuzugänge. Jeffrey Dean Morgan – vor allem bekannt für The Walking Dead, Grey’s Anatomy und Supernatural – wird dabei sein, wie auf Twitter bestätigt:

Der offizielle Twitter-Account konnte Morgans Wunsch nach Strumpfhosen nicht versprechen, das könnte also bedeuten, dass er überhaupt keinen Superhelden spielt – mehr erfahren wir wahrscheinlich kurz vor dem Veröffentlichungsdatum.

Zur Besetzung gesellen sich außerdem zwei neue Superhelden. Es handelt sich um Valorie Curry als Firecracker und Susan Heyward als Sister Sage.

Was ist die Handlung für die nächste Staffel?

Spoilerwarnung für die dritte Staffel von The Boys. Wenn Sie noch nicht ganz mit der Handlung vertraut sind, scrollen Sie nicht weiter.

Ein wichtiger Handlungspunkt in der vierten Staffel wird der Kampf um Ryan zwischen Homelander und Butcher sein. Am Ende der Staffel stellte Homelander Ryan der Öffentlichkeit vor, der hinter den gewalttätigen Aktionen des Supe steckte, als er am helllichten Tag einen Starlight-Anhänger ermordete.

Eric Kripke hat dies in einem Interview mit E! bestätigt. Nachrichten: „Ein Großteil der Saison wird ein Kampf um Ryan sein … denn wenn Homelander am Ende die Kinder großzieht und beeinflusst, ist das im Grunde ein zweiter Homelander mit apokalyptischen Einsätzen.“

Laut einem Interview mit Kripke für Insider wird die Spaltung des Publikums zwischen Starlight und Homelander auch ein Hauptschwerpunkt der vierten Staffel sein. Er sagte: „…die Gesellschaft als Ganzes zerfällt in diese beiden Fraktionen und niemand hört einander zu und die Bedrohung durch Gewalt wird von Tag zu Tag schlimmer… es ist ein Vorgeschmack darauf, was all diese Superhelden der Gesellschaft antun werden.“ Staffel vier.“

Butcher musste mit möglicherweise tödlichen Folgen rechnen, weil er während der dritten Staffel vorübergehend das Medikament Compound V eingenommen hatte. Kripke erläuterte dies in einem Interview mit IGN: „Er hat eine sehr laut tickende Uhr….“ Er wird Prioritäten setzen müssen.

„Er muss entscheiden, welche dieser Ziele für ihn am wichtigsten sind, und sie verfolgen, unabhängig davon, ob es das ist, was die CIA von ihm will oder was die anderen Jungs von ihm wollen. Er muss sich auf das Wesentliche konzentrieren, bevor er stirbt.“

Auch das Schicksal von Königin Maeve ist unklar – es scheint, dass sie vorerst ihre Kräfte verloren hat. Aber wird Homelander das ausnutzen und nach ihrem Kampf Rache üben?

Homelander muss auch auf seinen Vater, Soldier Boy, aufpassen. Es ist sehr wahrscheinlich, dass er wieder aus der Stasis erwacht, und wenn das gelingt, muss er eine Rechnung begleichen.

Auch Victoria Neuman muss ihr Endergebnis noch verraten. Wie passen also ihre politischen Ambitionen in all das? Kripke sagte gegenüber IGN, dass sie ihre Beziehung zu Homelander in Zukunft sorgfältig verwalten muss. „Sie ist eine Figur, die immer versucht, alle Seiten auszuspielen, je nachdem, in welcher Situation sie sich befindet.

„Das Problem ist, dass sie jetzt sozusagen mit Homelander verbündet ist, der das Gegenteil davon ist, alle Seiten auszuspielen. Tatsächlich radikalisiert er sich immer mehr. Daher wird es eine Herausforderung sein, herauszufinden, wie sie mit seinem Wahnsinn umgehen und gleichzeitig ihre Handlungsmöglichkeiten schützen kann.“

Die Newcomer-Superstars Firecracker und Sister Sage sind brandneu für die Show, daher sind wir uns nicht sicher, was uns erwartet. Allerdings hat Kripke „einige der besten und verrücktesten Bücher aller Zeiten“ versprochen, also steht uns eine wilde Fahrt bevor.

Wie man „The Boys“ sieht

Wird es eine fünfte Staffel von The Boys geben?

Amazon hat noch nicht bestätigt, ob The Boys in einer fünften Staffel zurückkommen wird. Allerdings behauptet Serienschöpfer Eric Kripke im folgenden Tweet, dass die vierte Staffel nicht das Ende der Serie sei: