Das mag überraschen, aber vielleicht können Sie durch die Wahl eines neuen Energieversorgers Geld bei Ihren Stromkosten sparen.

Man nennt es Deregulierung – oder Retail Energy Choice – und über 45 Millionen stromverbrauchende Haushalte in den USA haben die Möglichkeit, ihren Stromanbieter zu wählen, um einen günstigeren Preis zu finden. Dies geht aus der Analyse aggregierter Daten der US Energy Information Administration durch CNET aus dem Jahr 2021 hervor.

Die Einwohner Ohios spürten den Schmerz der Strompreiserhöhungen in diesem Sommer, als bestimmte AEP-Versorgungskunden einen Anstieg von fast 30 % verzeichneten. Laut einem Bericht von Mary-Elisabeth Combs von CNET haben AEP-Kunden, die ihre Energiewahl nicht in Anspruch genommen hatten, standardmäßig den Preis des Energieversorgers übernommen. Diejenigen, die von ihrer Einzelhandelswahl Gebrauch machten und sich zum Festtarif eines Anbieters anmeldeten, sahen keine Rechnungserhöhungen.

Derzeit verfügen 17 Bundesstaaten sowie der District of Columbia über vollständig oder teilweise deregulierte Strommärkte, auf denen die Einwohner ihren eigenen Stromlieferanten, Tarif und Preis wählen können.

Das bedeutet, dass Energieunternehmen auf diesen Märkten um Ihr Geschäft konkurrieren. Dieser Wettbewerb auf dem Energiemarkt ist laut Chris Ercoli, Präsident und CEO der Retail Energy Advancement League, einer nationalen Interessenvertretung für die Energiederegulierung, von Vorteil für die Verbraucher.

In einem deregulierten Markt „achten die Lieferanten auf die spezifischen Bedürfnisse der Kunden und sagen: ‚Ich kann Ihnen diesen Service anbieten‘“, sagte Ercoli. Heutzutage möchten die Menschen wählen, welche Art von Ressource ihr Zuhause mit Strom versorgt, und wünschen sich einzigartige Abrechnungsoptionen, sagte Ercoli.

Hier erfahren Sie, ob Sie zur Auswahl berechtigt sind, wo Sie die besten Stromtarife kaufen können und wie Sie entscheiden, ob die Wahl des Energieversorgers für Sie das Richtige ist.

So finden Sie heraus, ob Sie für die Energiewahl in Frage kommen

Um zu erfahren, ob Sie Ihren Energieversorger auswählen können, besuchen Sie die Website der Kommission für öffentliche Versorgungsunternehmen Ihres Staates. Der PUC jedes Staates verfügt über Informationen zu den Energieentscheidungen Ihres Staates, falls vorhanden.

Wo kann ich in meinem Bundesstaat einkaufen und Anbieter vergleichen?

Hier finden Sie eine Liste der Bundesstaaten, in denen die Einwohner wählen können, sowie jede staatlich verwaltete Shopping-Website. Laut Ercoli handelt es sich dabei um vertrauenswürdige Informationsquellen zur Energiewahl.

Eine andere Möglichkeit, herauszufinden, ob Sie berechtigt sind, besteht darin, Ihre Postleitzahl in einen Marktplatz für Energieauswahl einzugeben, z. B. Chooseenergy.com. Hier können Sie die in Ihrer Nähe verfügbaren Energiepläne kaufen und vergleichen. (Choose Energy gehört wie CNET Red Ventures.)

Wählen Sie einen Lieferanten, anstatt bei Ihrem Versorgungsunternehmen zu bleiben

Das Beste am Leben in einem deregulierten Staat ist: Sie müssen nicht von Ihrem Standardversorger wechseln. Aber Sie haben die Macht zu wählen, wenn Sie möchten. Beispielsweise gibt es in Pennsylvania mehr als 100 Energieversorger.

Der Vorteil der Wahl Ihres eigenen Stromanbieters besteht darin, dass Sie eine gewisse Kontrolle über die Stromkosten haben. Wenn es darum geht, den Schritt zu wagen und einen Lieferanten auszuwählen, kommt es laut Ercoli auf Kontrolle, Auswahl und Komfort an.

„Kontrolle ist natürlich das Wichtigste: Sie müssen Ihren Verbrauch messen und ihn verwalten“, sagte Ercoli. Einige Zulieferunternehmen verfügen über Funktionen, die den Verbrauchern Benachrichtigungen übermitteln und sie warnen, wenn die Nutzung ungewöhnlich hoch ist. „Wenn Ihr Standardversorger Ihnen nicht die Tools zur Kontrolle Ihres Energieverbrauchs zur Verfügung stellt, müssen Sie den Einzelhandelsanbieter finden, der Ihnen Mitteilungen und Warnungen darüber liefert, wie Sie Ihre monatlichen Energieausgaben kontrollieren“, sagte Ercoli.

Je mehr Optionen Ihnen zur Verfügung stehen, desto wahrscheinlicher ist es, dass Sie ein Produkt finden, das Ihren Anforderungen entspricht, sagte Ercoli. Das ist ein weiterer Vorteil deregulierter Märkte im Vergleich zu Märkten, in denen Verbraucher nur ein Unternehmen haben, bei dem sie Energie kaufen können.

Möglicherweise finden Sie bei einem alternativen Anbieter auch mehr Komfort. „Einstellen und vergessen“-Optionen wie feste monatliche Rechnungen seien möglicherweise nur bei einem alternativen Anbieter verfügbar, sagte Ercoli.

Auf der anderen Seite sagen einige Experten, dass Menschen mit Wahlmöglichkeiten verwirrenden Preisen, kniffligen Marketingtaktiken und schlechten Akteuren ausgesetzt sind und dass sie manchmal nicht die niedrigsten Kosten erzielen.

Es gibt in beiden Fällen Vorteile und Risiken. Wenn Sie die Wahl haben, nehmen Sie sich Zeit für die Entscheidung, bis Sie sich mit Ihrer Wahl wohl fühlen. Fragen Sie Ihre Nachbarn, ob sie zu einem Lieferanten gewechselt haben, und sehen Sie, was sie beobachtet haben.

Energieversorger vs. Ihr Stromanbieter: Was ist der Unterschied?

Ihr Energieversorger ist die Ihrem Standort zugeordnete Einheit, die Eigentümer der Leitungen, des Zählers und der Leitungen ist, die Ihr Zuhause mit Strom versorgen. Wenn Sie in einem deregulierten Gebiet leben und keinen Energieversorger auswählen, wird der Energieversorger einen für Sie auswählen.

In deregulierten Staaten erscheinen diese beiden Kosten normalerweise als zwei separate Posten auf Ihrer Stromrechnung. Zum einen handelt es sich um Ihre Übertragungs- und Lieferkosten, zum anderen um die Bereitstellung – die Kosten für den tatsächlichen Strom als Ware.

Was steht auf Ihrer Stromrechnung:

Übertragungsgebühren

Vertriebskosten

Lieferkosten

Steuern

Eine Stromrechnung von einem AEP Ohio-Kunden. Dieser Kunde hat einen Stromlieferanten ausgewählt (AEP Energy), der auf derselben Rechnung als separater Posten aufgeführt ist. Jon Reed

Schauen Sie sich diese Stromrechnung an, die von Jon Reed, einem anderen CNET-Redakteur, bereitgestellt wurde. Der Gesetzentwurf stammt von einer deregulierten AEP Ohio. Rot eingekreist sind die Versorgungsgebühren von AEP Energy (dem Lieferanten) und darüber die Übertragungs- und Verteilungsgebühren des Energieversorgers (AEP). In einem regulierten Markt werden alle diese Gebühren vom Energieversorger erhoben und in der Regel nicht gesondert auf Ihrer Rechnung aufgeführt.

In einem Energieauswahlbereich können Sie den Versorgungsanteil oder die Höhe der tatsächlichen Stromkosten steuern. In Bereichen, in denen Wettbewerb herrscht, kann dieser Wert niedriger ausfallen.

Deregulierte Märkte ermöglichen Ihnen auch die Wahl, woher der Strom, den Sie kaufen, stammt. Es ist vielleicht nicht die günstigste Option, aber viele deregulierte Märkte bieten erneuerbare Optionen an, bei denen ein Anbieter Strom aus grünen Quellen wie Wind-, Wasser- oder Solarenergie kauft.

„Ihr Energieversorger ist das Stromverteilungsunternehmen. Seine Hauptaufgabe besteht darin, Ihnen einen zuverlässigen Service zu bieten. Er verteilt effektiv ein Elektron von Punkt A nach Punkt B“, sagte Ercoli.

Der Lieferant stellt Ihnen Strom als Produkt zur Verfügung, sagte Ercoli. Es ist der Verkäufer des Stroms, liefert ihn aber nicht an Sie. „Das Energieversorgungsunternehmen liefert die Elektronen zu Ihnen nach Hause“, sagte Ercoli. „Der Einzelhändler ist derjenige, der es kauft und für Sie verkauft.“ Eine von Ercoli verwendete Analogie lautet: Der Lieferant besitzt das Produkt und verkauft es an Sie. Das Dienstprogramm ist wie FedEx, das es liefert.

Wie sieht es mit oder ohne Deregulierung aus? Zooey Liao/CNET

Deregulierter Strom ist immer noch reguliert

Ercoli und andere Experten bezeichnen die Deregulierung gern als „umstrukturiert“.

„Der Grund, warum wir sie als umstrukturierte und nicht als deregulierte Staaten bezeichnen, liegt darin, dass die Einzelhandelszulieferindustrie immer noch stark reguliert ist“, sagte Ercoli. Die Public Service Commission oder Public Utility Commission regelt und erteilt den Lieferanten in den Bundesstaaten, die als Lieferant tätig sind, eine Lizenz. PUCs oder PSCs bearbeiten Verbraucherbeschwerden und verhängen bei Bedarf Sanktionen gegen Lieferanten, die gegen Vorschriften verstoßen.

Wenn ein Staat oder Gebiet dereguliert wird, ermöglicht das den Wettbewerb. Das heißt aber nicht, dass der Staat unbeteiligt ist. Jeder Staat verfügt unabhängig von der Deregulierung über eine staatliche Kommission für öffentliche Versorgungsbetriebe. In Staaten mit Energiewahl kann der PUC Ihr bester Freund sein. Es fungiert als Wachhund für schlechte Akteure im Stromeinzelhandelsbereich. Hier können Sie auch eine Beschwerde gegen Elektrizitätsunternehmen oder Versorgungsunternehmen einreichen oder seriöse Anbieter finden.

Unsere Methodik

Unsere Analyse zeigt uns, dass 45 Millionen amerikanische Haushalte berechtigt sind, ihren Energieversorger zu wählen oder zu wechseln. Hier erfahren Sie, wie wir zu dieser Nummer gekommen sind. Die zur Ermittlung dieser Zahl verwendeten Daten stammen aus der EIA-Liste aller US-Haushalte, die im Jahr 2021 eklektischen Konsum konsumieren. CNET hat nur die Bundesstaaten gefiltert und zusammengefasst, in denen der Strom vollständig dereguliert ist, und Staaten mit begrenzten deregulierten Stromoptionen wie Michigan und nicht berücksichtigt Kalifornien. Die Liste der in der Statistik enthaltenen Staaten ist: New York, Pennsylvania, Illinois, Ohio, Connecticut, Maine, Massachusetts, New Hampshire, Rhode Island, New Jersey, Delaware, District of Columbia, Maryland und Texas. Es ist wichtig zu beachten, dass es auch in den hier als dereguliert identifizierten Staaten Teile des Staates geben kann, die weiterhin reguliert sind.