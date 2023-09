US-Beamte erwarten in diesem Jahr eine ähnliche Situation, wenn staatliche Mittel verfallen, ohne dass bis Ende des Monats eine neue Ausgabenvereinbarung getroffen wird.

Ausgenommen sind militärische Ausbildung und Übungen, die „erforderlich sind, um die Einsatzbereitschaft zu erreichen und aufrechtzuerhalten sowie solche Operationen vorzubereiten und durchzuführen“, heißt es in den Leitlinien des Pentagons, die letzte Woche für die mögliche Abschaltung herausgegeben wurden. Dem Leitfaden zufolge könnte der Verteidigungsminister bestimmte Aktivitäten als wesentlich für die nationale Sicherheit bezeichnen.

Wenn die ukrainischen Ausbildungsprogramme nicht ausgenommen würden, wären sie gezwungen, zum Stillstand zu kommen. Die militärische Ausbildung der USA und des Westens war bisher der Schlüssel zum Fortschritt der Ukraine im Krieg. Laut dem Sprecher des Verteidigungsministeriums, Oberst Martin O’Donnell, hatten die internationalen Streitkräfte bis zum 31. August mehr als 73.000 Ukrainer in westlichen Waffen und Taktiken geschult. Amerikanische Soldaten bilden derzeit etwa 200 Ukrainer für die Bedienung und Wartung des Panzers M1 Abrams der US-Armee in Deutschland aus, bevor dieser voraussichtlich diesen Monat auf dem Schlachtfeld eintrifft.

Eine Schließung könnte auch die Ausbildung ukrainischer Piloten zum Fliegen von F-16-Kampfflugzeugen verzögern, die in den kommenden Wochen auf einem US-Militärstützpunkt beginnen soll, sagte Sherwood.

Für die Ukraine gibt es eine gute Nachricht: Im Falle eines Shutdowns würde die Finanzierung der Waffenlieferungen aus den Beständen des US-Verteidigungsministeriums weitergeführt. Das Pentagon könne immer noch Milliarden von Dollar verwenden, die im Rahmen eines „Neubewertungsprozesses“ „zurückgefordert“ wurden, nachdem ein Buchhaltungsfehler ergeben habe, dass Hilfsgelder im Wert von 6,2 Milliarden US-Dollar aus den eigenen Kassen des Verteidigungsministeriums für den Waffentransport in die Ukraine verfügbar seien, sagte Sherwood.

Die Ausübung der Befugnisse, die in einem Abzug des Präsidenten zur Verfügung stehen, mit dem das Verteidigungsministerium seit der Invasion im vergangenen Jahr Ausrüstung in Milliardenhöhe in die Ukraine geschickt hat, „unterliegt keiner zeitlichen Begrenzung“ und kann sich daher „über mehrere Geschäftsjahre erstrecken“, so Sherwood sagte.

Aber die Lieferung dieser Ausrüstung könnte durch Urlaubstage und die Einstellung der Aktivitäten des Verteidigungsministeriums aufgrund der Schließung behindert werden, sagte er.

Auch die Finanzierung neuer Sicherheitshilfe für die Ukraine im Rahmen der Ukraine Security Assistance Initiative werde eingestellt, sagte Sherwood. Das bedeutet, dass das Verteidigungsministerium keine neuen Verträge mit der Verteidigungsindustrie über den Bau von Waffen für Kiew abschließen könnte.

Die Nachricht kommt zu einem Zeitpunkt, an dem die Hoffnung für die Gesetzgeber schwindet, eine Einigung zu erzielen, um eine Schließung nach dem Ende des Geschäftsjahres am 30. September zu verhindern. Wichtige Fraktionen der republikanischen Konferenz im Repräsentantenhaus einigten sich am Sonntag vorläufig darauf, die Finanzierung der Regierung bis zum 31. Oktober beizubehalten Es wird nicht erwartet, dass der Deal den Senat passiert.

Unterdessen zeigen die Kämpfe in der Ukraine keine Anzeichen eines Nachlassens. Die mit Spannung erwartete Gegenoffensive im Frühjahr verlief langsamer als erwartet und führte zu massiven Verlusten auf beiden Seiten.

Dennoch gibt es Anzeichen dafür, dass die ukrainischen Streitkräfte Fortschritte machen. Kiew berichtete am Montag, dass seine Truppen Gebiete rund um die östliche Stadt Bachmut zurückerobert hätten, darunter zwei strategische Dörfer an der Südflanke der Stadt.

Es wird erwartet, dass die Ukraine in diesem Monat weitere Waffenlieferungen erhält, darunter den ersten von geplanten 31 M1-Abrams-Panzern der US-Armee, von denen Beamte hoffen, dass sie den Kiewer Streitkräften einen Vorteil im Kampf verschaffen.