Obwohl immer mehr Hilfslieferungen den Gazastreifen erreichen, reichen sie bei weitem nicht aus, um die Bevölkerung zu versorgen. Der Chefermittler des Internationalen Strafgerichtshofs macht nun Hamas und Israel verantwortlich. Er weist darauf hin, dass gegen beide Parteien bereits ermittelt wird.

Der Chefankläger des Internationalen Strafgerichtshofs, Karim Khan, warnte Israel und die islamistische Hamas vor Verstößen gegen das Völkerrecht im Gaza-Krieg. „Ich möchte Israel deutlich betonen, dass es ohne weitere Verzögerung sichtbare Anstrengungen unternehmen muss, um sicherzustellen, dass die Zivilbevölkerung Grundnahrungsmittel, Medikamente und Anästhetika erhält“, sagte Chefankläger Khan vor Journalisten in Kairo und verwies auf die katastrophale humanitäre Lage im Gazastreifen Streifen.

Und an die Regierungspartei Hamas in Gaza und alle, „die dort die Kontrolle haben“: Die Hilfe müsse bei der Zivilbevölkerung ankommen, „und darf nicht missbraucht oder von ihr abgelenkt werden“, mahnte der Oberstaatsanwalt. Khan wies darauf hin, dass das Strafgericht bereits mögliche Verbrechen sowohl auf palästinensischer als auch auf israelischer Seite untersucht.

„Die Behinderung der Lieferung von Hilfsgütern“ im Sinne der Genfer Konventionen könne ein Verbrechen darstellen, das in die Zuständigkeit des Internationalen Strafgerichtshofs falle, warnte Khan. Am Wochenende besuchte er den Grenzübergang Rafah in Ägypten. Dies gilt als einzige Möglichkeit, dringend benötigte Hilfe in den von Israel abgeschotteten Küstenstreifen zu bringen.

Hilfskonvoi erreicht Gaza

Unterdessen ist einem israelischen Medienbericht zufolge ein Konvoi von fast drei Dutzend Lastwagen mit Hilfsgütern im abgeschotteten Gazastreifen eingetroffen. Wie die israelische Nachrichtenseite Ynet unter Berufung auf Beamte am ägyptischen Grenzübergang Rafah berichtete, überquerten 23 Lastwagen mit humanitärer Hilfe die Grenze in den Gazastreifen.

Insgesamt erreichten an diesem Tag 33 Lastwagen das Gebiet. Es war der größte tägliche Konvoi seit Kriegsbeginn. Nach Angaben von Hilfsorganisationen reicht dies jedoch immer noch nicht aus, um die mehr als 2,2 Millionen Einwohner im Gazastreifen zu versorgen. Es hieß, es würden täglich 100 LKW-Ladungen benötigt.

„Die Zivilbevölkerung muss mit Grundnahrungsmitteln, Wasser und dringend benötigter medizinischer Hilfe versorgt werden“, forderte Khan. Mit Blick auf die von der Hamas im Gazastreifen entführten Geiseln sagte der Chefankläger, die Geiselnahme stelle „einen schweren Verstoß gegen die Genfer Konventionen“ dar.