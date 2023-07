„Möglich und nötig“ – Kiews Armeechef gibt Angriffe in Rusland zu

Der ukrainische Oberbefehlshaber Walerij Saluschnyj hat nach einem Report of the US-Zeitung „Washington Post“ Angriffe seines Landes auf russisches Staatsgebiet zugegeben. Als u weet dat u uw eigen Waffen-landproduct kunt maken voor uw eigen land.

“Er is een probleem, en het is belangrijk om te scheiden, wie de Feind töten is. Het is waarschijnlijk en belangrijk dat u een groot deel van het internet in uw totaliteit kunt gebruiken, terwijl de berichten in de Freitag (Ortszeit) op de internetpagina’s worden weergegeven. Besonders russische Grenzregionen erleben immer wieder massieve Artillerie- en Drohnenbeschuss von Ukrainischer Seite. „Dann töten wir mit unseren ownen“Die US-Zeitung verwies, dass Kiew die Schläge über die Grenze sonst offiziell nicht zugebe. „Wenn unsere Partner Angst haben, ihre Waffen zu nutzen, dann töten wir mit unseren eigenen“, sagte Saluschnyj weiter mit Blick auf Auflagen der Westlichen Verbündeten, mit den gelieferten Waffen nicht russisches Staatsgebiet anzugreifen. „Um meine Leute zu schützen, warum sollte ich jemanden um Erlaubnis fragen müssen, was ich auf feindlichem Gebiet di.“ . Als het land ooit in een gevechtsvliegtuigen van de Typ F-16 is geland, heeft de Krim zurückholenSaluschny de macht gekregen van Post-zufolge auch deutlich, dat is de von Russland schon 2014 annektierte Schwarzmeer-Halbinsel Krim vielen zurückholen wolle. ‚Sobald ich die Mittel habe, droeg ich etwas tun. Es ist mir egal, niemand zal me tegenhouden”, zei Er. Er zullen zoveel von atomaire Drohungen des russischen Präsidenten Wladimir Poetin nicht einschüchtern lassen zijn. „Wir grifen das russische Territorium nicht an. We zullen onze gesetzmäßiges Gebiet vrijgeven“, sagte Selenskyj bij een Treffen met de Duitse Bundeskanzler Olaf Scholz. „Wir haben dafür keine Zeit, keine Kräfte und keine überzähligen Waffen.“ Het land heeft zo’n gemäße internationale recht voor de Vorbereitung der Gegenofensive ausschließlich auf die Befreiung „unseres von der ganzen Welt anerkannten Territoriums“ konzentriert.

