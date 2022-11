Moeen Ali: England muss nach dem Erfolg der T20-Weltmeisterschaft weiter antreiben, um besser zu werden | Cricket-Nachrichten

Der Engländer Moeen Ali sagt, dass die Mannschaft ihren Weg fortsetzen muss, um besser zu werden, und sich nach ihrem Sieg im Endspiel der T20-Weltmeisterschaft gegen Pakistan nicht entspannen kann.

Ben Stokes spielte erneut in einem Finale, als England am Sonntag zweifacher White-Ball-Weltmeister wurde und Pakistan mit fünf Wickets besiegte, um den T20 World Cup auf dem Melbourne Cricket Ground zu gewinnen.

Sprechen Sie ausschließlich mit Sky Sportnachrichtendrückte Moeen aus, was seiner Meinung nach geschehen musste, damit dieser Erfolg anhält.

„Ich denke, es ist der Versuch, immer besser zu werden und sich nicht zu entspannen oder so“, sagte er.

„Es gibt viele von uns, die jetzt ein bisschen älter in der Mannschaft sind, und Sie werden von wirklich, wirklich guten Spielern gedrängt, die durchkommen, also bleiben Sie einfach auf dem Laufenden.

„So viel wie möglich leisten, dem Team etwas geben, und ich denke, das ist das Wichtigste.

„Jeder, der reinkommt, oder jeder, der im Moment im Team ist, es gibt niemanden, der egoistisch ist. Es gibt viele selbstlose Spieler und Matchwinner im Team.

„Sie geben alles, was sie können, und solange wir diese Art von Spielern produzieren, wird es uns gut gehen.

Bitte verwenden Sie den Chrome-Browser für einen zugänglicheren Videoplayer Moeen sagte nach dem Spiel, dass der Gewinn der T20-Weltmeisterschaft in Melbourne einer der besten Momente seiner Cricket-Karriere sei



„Wir sind jetzt viel anpassungsfähiger, wir können mit verschiedenen Kombinationen spielen. Es kommen so viele gute Spieler nach, wir wechseln ständig die Seite und den Kader.

„Extra Batter, Extra Bowler, Allrounder, all diese Dinge, und ich denke, das ist, wo englisches Cricket die Früchte von Eoin Morgan erntet. Er hat all das angefangen.

„Ich glaube, wir werden mehr Trophäen gewinnen.“

Moeen, normalerweise eine ruhige und entspannte Figur, die in die Spiele geht, gab zu, dass er vor dem WM-Finale am Sonntag mit den Nerven zu kämpfen hatte.

Er sprach jedoch von der Freude über den Erfolg und zollte Skipper Jos Buttler und Cheftrainer Matthew Mott Tribut.

„Ich war super nervös. In der Nacht zuvor habe ich nicht gut geschlafen, und ich bin normalerweise gut in solchen Dingen“, sagte Moeen.

Bild:

Der englische Allrounder Moeen gibt zu, dass er vor dem WM-Finale wegen Nervosität mit dem Schlafen zu kämpfen hatte





„Ich wollte das Spiel natürlich unbedingt gewinnen, und ich denke, das war es auch. Weil wir zuvor das Finale verpasst haben.

„Es war natürlich fantastisch. Nach einigen großartigen Leistungen den Weltcup zu gewinnen, war fantastisch, und die letzten paar Tage haben die Jungs gefeiert und wir haben viel Zeit miteinander verbracht, was großartig ist.

„Wir sind absolut am Summen.

Bitte verwenden Sie den Chrome-Browser für einen zugänglicheren Videoplayer



Sehen Sie sich die Höhepunkte des T20 World Cup-Finales an, als England Pakistan im MCG mit fünf Wickets besiegte und zweifacher White-Ball-Weltmeister wurde



„Die meiste Arbeit macht Jos. Es ist sein Team und er hat großartige Arbeit geleistet.

„Mott ist gerade reingekommen und hat ebenfalls einen fantastischen Job gemacht. Meine Aufgabe ist es nur, meine Meinung zu sagen, wenn sie gefragt werden, und ob sie sie annehmen oder nicht, liegt bei ihnen.

„Jos war großartig und hat das Team hervorragend geführt. Er war einfach authentisch und hat es auf seine Art getan.

„Die Kombination scheint zu funktionieren und hoffentlich auch für zukünftige Trophäen.“

Der englische Bowler Sam Curran wurde nach dem Erfolg im Endspiel der Weltmeisterschaft zum Spieler des Turniers ernannt, da er während des gesamten Turniers hervorragendes Bowling leistete.

„[I’m] Extrem glücklich [for Curran]. Ich habe viel Zeit mit Sam verbracht, mit ihm in der IPL gespielt.

„Er hat seine Sache wirklich gut gemacht und er ist ein kleines feuriges Kind, das den Anlass liebt.

Bitte verwenden Sie den Chrome-Browser für einen zugänglicheren Videoplayer



Sam Curran wurde im Finale der T20-Weltmeisterschaft zum Spieler des Spiels und zum Spieler des Turniers ernannt, nachdem er in sechs Spielen 13 Wickets gewonnen hatte



„Er liebt es, gute Leistungen zu erbringen, und ich denke, jetzt bekommt er einfach einen Lauf in die Seite, und Jos hat auch viel Vertrauen in ihn, er lebt davon und liebt die schwierigen Momente in Spielen.

„Das macht ihn zu einem besonderen Cricketspieler und es wird noch viel mehr kommen. Die Leute haben noch nicht das Beste von seinem Schlag gesehen.

„Er hat viel zu kämpfen und er ist einer dieser Typen, bei denen man mit ihm die Grenze überschreitet und direkt hinter ihm steht.“